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美麗島事件41周年　民進黨籲：守護得來不易的自由民主

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▲▼民進黨。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

▲今天是國際人權日，41年前是美麗島事件。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

記者黃巈禾／台北報導

12月10日是國際人權日。民進黨表示，1979年的今天是美麗島事件發生的日子，美麗島事件是台灣民主轉型的契機，也是台灣人永遠的精神資產，作為年輕世代，會持續捍衛台灣的民主，期盼大家守護得來不易的自由。

民進黨在臉書表示，那一年，以美麗島雜誌社為主的黨外人士，拿著象徵人權的火把，聚集在高雄圓環，訴求民主與自由，要求政府結束長年的黨禁和報禁。

民進黨指出，獨裁者面對自由的追求，選擇鎮壓，全面性逮捕黨外人士，暴力用刑、逼寫自白書，在審判期間，更發生林宅血案，震驚全台灣，然而，面對鎮壓的恐懼，被逮捕的黨外人士沒有選擇退縮，而是在法庭上，堅定地說出對民主價值的信念。

民進黨提到，黨外人士的信念引起社會的迴響，不僅政治犯的家人、朋友，選擇繼續創辦雜誌、投入選舉，還有更多互不相識的民眾，默默出錢出力，一波接著一波，讓民主運動延續下去；而獨裁者的鎮壓，平息不了自由的渴望，相反的，鎮壓激起更大的反對聲浪，最後迫使獨裁者妥協。

民進黨提及，美麗島事件是台灣民主轉型的契機，也是台灣人永遠的精神資產，這些前輩，也都是台灣邁向民主自由的偉大先驅，回首來時路，在國際人權日的今天，民進黨感念美麗島事件受難者以及所有黨外前輩的奉獻，成就現在的台灣民主，作為年輕世代，會持續捍衛台灣的民主，也期盼大家持續關心與參與，守護得來不易的自由。

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