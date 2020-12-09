蔡英文LSE博士再被疑造假　總統府公布校方聲明怒斥假消息

▲蔡英文。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人彭文正9日接受國民黨邀請，赴國民黨中常會演講「言論自由」，除了談論中天遭NCC換照之外，更再次提及總統蔡英文博士學歷真實性。對此，總統府發言人張惇涵表示，願不厭其煩地提供LSE校方的公開聲明給大家參考。

關於總統蔡英文的博士學位疑雲，張惇涵表示，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已有公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，而總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

不對，對於外界質疑聲浪不斷，張惇涵也說，「我們願意不厭其煩地，再次提供LSE校方的公開聲明給大家參考」，眼見為憑，誰才是真正散布假消息的人，自然不言可喻。

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