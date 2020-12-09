侯友宜聯手新北餐飲業者標「萊劑」：這本來就是中央應做的

記者楊蕓／台北報導

含萊克多巴胺豬肉明年即將開放進口，但中央規範僅需標示原產地，無法讓民眾一目了然是否含萊克多巴胺，新北市長侯友宜也對此有所疑慮，他強調，蔡總統自己說過要讓民眾選擇吃不吃含瘦肉精的豬肉，應該要標示清楚有沒有含萊克多巴胺，「這本來就是中央政府應有的作為。」

▲侯友宜出席「豬肉防堵三計阻絕萊襲」記者會。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

新北市議會8日三讀通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」修正案，為落實瘦肉精零檢出，新北市政府9日舉行「豬肉防堵三計阻絕萊襲」記者會，宣布將要求使用進口豬肉的餐飲店家需標示「不含萊克多巴胺」資訊，若標示或登錄不實者，最重可處新台幣400萬元罰鍰。

目前中央規範僅需標示「產地」，沒有標示有沒有含萊克多巴胺，新北市規範比中央更嚴格。侯友宜表示，蔡總統一開始自己說過了，要讓民眾選擇吃或不吃含有瘦肉精的豬肉，「既然總統都講了，那身為中央的行政院應該就要很清楚的做好，讓民眾一目了然、清清楚楚去做選擇」，他表示，應該要標示清楚，讓民眾可以知道有沒有含萊克多巴胺，這本來就是中央政府應有的作為。

侯友宜強調，身為新北市長，他也是響應總統要讓民眾一目了然的說法，所以新北市在食安自治條例中加以規範，業者應把萊克多巴胺標示清楚，才能讓民眾一目了然。

另外，新北市議會通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」修正案，增列瘦肉精零檢出條文，同時增訂罰則，若豬肉以及加工製品檢出乙型受體素（瘦肉精）、未超過安全容許標準者，將處3萬元以上10萬元以下罰鍰，得依次開罰，但後續仍須送中央核定，若遭到否決，侯友宜說，「我們該釋憲的、該訴願的，還是要採取法律上自己的態度。」