價格降下來、口罩戴起來！　蔡英文、蘇貞昌加強宣導新實名制

▲蔡英文提醒口罩實名制新政策。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國內口罩供應較穩定，中央流行疫情指揮中心9日宣布，實名制口罩新措施上路，「9片變10片、每片降1元、廠商統一包裝」。總統蔡英文、蘇揆9日也分別在臉書加強宣導，呼籲民眾「價格降下來、口罩戴起來」。

蔡總統說，配合秋冬防疫專案，防疫措施的強度已經全面提高。考慮到大家進出公共場所都一定要戴口罩，口罩消耗速度比較快，今天中央流行疫情指揮中心已經宣布，實名制口罩「9片變10片、每片降1元、廠商統一包裝」。

至於上路時間，行政院長蘇貞昌提醒，降價增量的實名制口罩，藥局12月31日起買得到，超商12月21日起可預/續購，2021年1月4日可取貨，請大家順手分享告訴大家。

而年底跨年活動多，蘇貞昌特別拜託民眾，人潮聚集處，儘量保持社交距離、多配合秋冬專案，去室內人多密集的場所必戴口罩，屢勸不聽者將裁罰3000至15000元不等的罰鍰。

實名制口罩新規則：

一、9片變10片：從14天9片，增加成14天10片。

二、每片降1元：從一片5元，減少成一片4元，一次買10片只要40元（超商加收7元運費）。

三、廠商統一包裝：為了有效追溯來源，實名制口罩將由廠商直接包裝，並在包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱等資訊，方便大家辨識，又能減少藥局和超商負擔。

▼蘇貞昌提醒口罩實名制上路。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）



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