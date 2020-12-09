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黃偉哲參觀香港「反送中」意象展　戴VR眼鏡體驗2014雨傘運動

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▲台南市長黃偉哲特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由在台港青團體「邊城青年」籌劃，並在台灣基督長老教會歷史檔案館展出的「穿石Surmount台南篇／香港騷動年代—抗志」展覽，於12月6日發生遭人在門外丟雞蛋的事件，市長黃偉哲對此十分關心，9日上午特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。

▲台南市長黃偉哲特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，很遺憾看到前兩天有民眾到香港「反送中」意象的展場來砸雞蛋，不論他的動機是政治動機、還是個人情緒的宣洩，但是台灣是個有自由法治的國度，台南市更是一個保障言論自由、表達意見自由的地方，發生這種滋擾，合法的展覽受到受到破壞、威脅，這非常不應該，因此今天特別來藉這個機會，一方面表達關切，另外一方面也希望說每個人都能很平和的表達意見。

▲台南市長黃偉哲特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，對於香港的言論自由、表達意見的自由，還有香港的有限度的民主受到中國打壓，對這樣的情況是他個人非常沒有辦法接受，中國政府在香港的濫行拘捕、秋後算帳，同時對於參加香港民主運動的一些人士所受的不公平待遇，他更表達嚴重關切，也希望藉著此機會、藉著這個展覽，讓更多的台南的民眾或是外地來的民眾，了解到香港所面臨的處境。

本次「穿石Surmount台南篇／香港騷動年代—抗志」展覽，展出作品包括「香港民主女神像」、「我們：反抗者群像」、「自由毋捌我」、「消逝」、「無題─那年，如水」等；現場還有VR實境體驗雨傘運動期間香港街頭的實況，展出到12月19日止。

▲台南市長黃偉哲特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲在參觀時，也向展場工作人員仔細詢問作品的意象，並戴上展場的VR眼鏡，實際體驗2014年香港雨傘運動的街頭實況，同時也與在台港青交談了解香港這幾年民主運動的困境和需求主張。

台南神學院長胡忠銘、副院長林文哲、牧師宋信喜、歷史檔案館主任盧啟明、台南香港關注組導覽員Cindy、以及大力協助本次展覽在台南成功開展的市議員蔡筱薇，也到場陪同參觀。

▲台南市長黃偉哲特地到展場表達關切，同時參觀展場的作品，用實際的行動展現對香港民主運動的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲最後強調，台灣支持港人自治，大家身在台灣，可提供庇護機制，他也在議會允諾過，只要香港學生願意來台南就學，南市府願意提供相關生活照顧，台灣願意成為香港堅強的後盾，就像2014年香港雨傘運動時傳頌不已BEYOND的「海闊天空」裡的歌詞一樣，「背棄了理想誰人都可以，那會怕有一天只你共我」，台灣人會一直一直挺香港挺到最後，而他也期待香港的民主將來能夠海闊天空。

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