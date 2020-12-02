雲林食安管理自治條例三讀通過　殘留萊克多巴胺超標最高罰2億

▲雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正案三讀通過，殘留萊克多巴胺超過食安法規定者，處6萬至2億元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會2日三讀通過「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正案，未來於雲林縣內販售、使用的豬肉肉品、可食部位及其他相關產製食品皆不得含有乙型受體素（含瘦肉精），違者處6萬至2億元罰款，另雲林縣府並得依產品風險及危害，公告禁止違規產品於本縣販售，或限制販售方式。

修正案明定，食品業者所使用或販售之豬肉品、可食部位與其他相關產製品不得含有乙型受體素，並應明確標示原料原產地，違反者依食安法從重辦理，雲林縣政府並得以公告禁止於本縣販售或限制販售方式。

未來，雲林縣販售之豬產品如未明確標示原產地，依食安法第22條、第25條將裁處3至300萬元；如產地標示不實，依第28條裁處4至400萬元；殘留萊克多巴胺超過食安法規定者，處6萬至2億元。

雲林縣長張麗善表示，感謝雲林縣議會所有議員一致通過「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」第12條修正案，共同守護鄉親的食品安全，希望雲林縣從畜牧場、食品加工廠到零售市場、傳統市場、大賣場、餐廳、自助餐等所有業者都能配合縣府訂定的自治條例，讓所有民眾來雲林縣都能吃到一碗健康安全的滷肉飯。

衛生局長曾春美表示，目前衛生稽查組編制有15位人員、食品科編制有6位人員，面對來豬進口以後對於雲林縣的食品業者近六千家，如何輔導稽查確實是很大的負擔，已向中央求救希望他們補助相

關的稽查人力，目前雖未有具體回應，僅知道會補助但數量未知，為保障縣民食安健康仍會加強做輔導，今年到年底會依序輔導業者加強標示，讓民眾有知與選擇的權利。

針對大買場會希望他們能設立專區規劃，讓民眾知道進口肉品與台灣肉製品來做明顯區隔，在未來加強抽查，將會以未標示優先，基本上明年元月1日起上架必須貼標示，如未貼就優先抽查，再來避免有業者蓄意貼上台豬標章欺騙民眾，亦將會以抽查方式加強抽驗，如有標示不實將依照28條的規定處以重罰。

縣府農業處長魏勝德表示，因應萊豬的進口，縣府為保障民眾吃得安全，率先成立零瘦肉精聯盟，目前已經有356家畜牧場加入，未來我們會讓雲林所有畜牧場都加入這個聯盟，堅持零瘦肉精檢出，確保雲林良品豬的品質，讓全國民眾吃到雲林最安全最美味的豬肉。也鼓勵食品業者加入本縣零瘦肉精商店聯盟，讓民眾吃得安心、吃得健康。

▲雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正案三讀通過，殘留萊克多巴胺超過食安法規定者，處6萬至2億元。（圖／記者蔡佩旻攝）





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