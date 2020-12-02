驚險直擊！路邊黑車左切...直行小客車撞上側翻騰空+落地轉180度

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市2日中午約11點半發生一起翻車車禍，李姓女駕駛要從路邊切出車道，遭後方林姓女駕駛從左側擦撞，強烈撞擊造成林女車輛側翻飛躍，落地後再轉180度，讓路過民眾看傻了眼，所幸兩人送醫後均輕傷無大礙，肇事主因由警方近一步調查釐清中。

▲斗六市中午約11點半發生一起翻車車禍，李姓女駕駛要從路邊切出車道，遭後方林姓女駕駛從左側擦撞，強烈撞擊造成林女車輛飛躍側翻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市雲林路三段寢具行門口今日中午約11點發生車禍，雲林縣消防局11點39分獲報指出，2輛自小客車普碰撞造成翻車意外，其中一名駕駛受困車中，消防局隨即派出破壞器材車遇與救護車前往搶救，警消到達現場一度受困車中的林姓女駕駛已被熱心民眾拉出。

▲林女車輛在強烈擦撞下翻了270度，連車頭都轉向。（圖／記者蔡佩旻攝）

林姓女駕駛表示，怎麼撞到已不記得了，僅左手疼痛。李姓女駕駛說，原本停在路邊，要從路邊開進車道，卻遭林女車輛從後方擦撞，一撞就飛出去翻一大圈車頭還轉向，嚇壞所有人。救護人員隨後將兩人送往台大雲林分院治療。

驚險撞擊過程遭後方車輛行車記錄器拍攝下來，警方表示，詳細肇事原因還須進一步調查了解，呼籲民眾，於路邊駛入車道，務必要確認後方有無來車方可切出，也提醒駕駛人除遵守道路交通規則外，亦須留意周遭狀況，以避免事故發生。

▲李姓女駕駛從路邊欲切出車道，遭後方來車擦撞，造成座前車頭毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

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