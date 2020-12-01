雲林資源回收站「燒亮夜空」！強風特報助勢　200平方米秒陷火海

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一家私人資源回收站今日傍晚5點多突然起火，大量資源回收物在風勢助長下一發不可收拾，雲林縣消防局5點39分獲報後派出10輛各式救災車18人前往搶救，迅速於5點57分將火勢控制，警消人員持續佈水線搶救，火警發生原因仍待進一步調查。

▲雲林縣斗六市一家私人資源回收站今日傍晚5點多突然起火，大量資源回收物迅速延燒，燃燒面積約200平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市雲林路三段一家私人露天資源回收站發生火警，雲林縣消防局獲報派遣斗六、公園、斗南，第一 大隊共10車18人前往搶救，於5點57分將火勢控制，隨即以挖土機將火苗處進行周界防護，初估燃燒面積200平方公尺。

▲雲林縣斗六市一家私人資源回收站今日傍晚5點多突然起火，大量資源回收物迅速延燒，燃燒面積約200平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局表示，初估燃燒面積約200平方公尺，無人員受困、受傷，詳細起火原因須待火勢撲滅後，由火調人員進一步調查。

▲雲林縣斗六市一家私人資源回收站今日傍晚5點多突然起火，大量資源回收物在風勢助長下一發不可收拾，濃煙竄天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林路三段一家私人露天資源回收站發生火警，消防人員於5點57分將火勢控制，以挖土機將火苗處進行周界防護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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