酒駕撞死19歲騎士肇逃再衝民宅！雲林恐怖駕駛車上搜出農藥

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉11月30晚間10點多於華山光華橋發生一起汽機車追撞車禍，葉姓男子酒駕駛自小客追撞機車，造成機車騎士李男傷重不治，葉男肇事後隨即逃逸，於數公里自撞民宅，隨後請友人送他回住處休息，警方調查兩起車禍發現案不單純，循線至葉男住處逮人，警方依肇逃、過失致死等罪嫌送辦。

▲葉男遭逮後酒測值超標，警方於葉男車上搜得一瓶農藥，不排除葉男心情不佳高速飆車，不慎追撞李姓少年，肇事後逃逸3.6公里於市區再自撞民宅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣古坑鄉華山11月30晚間10點多發生一起肇事逃逸車禍，19歲李姓青少年騎乘機車行經華山光華橋附近，遭一輛自小客車從後撞擊後，送醫傷重不治，肇事銀色自小客車在撞到人後並未停留現場，竟是加速逃逸。

隨後古坑永光村文昌路與光華路附近，再傳出有自小客車自撞民宅，警方到場發現自小客車車頭嚴重毀損，駕駛人卻不知去向，警方認為這兩起車禍必相關聯，隨即循線追查駕駛人住處。警方於4小時後即12月1日清晨3點多前往於葉男住處逮人，41歲葉姓男子有毒品前科。

據了解，葉男遭逮後酒測值超過標準，警方於葉男車上搜得一瓶農藥，不排除葉男心情不佳高速飆車，不慎追撞李姓少年，肇事後逃逸3.6公里於市區再自撞民宅，葉男自述自撞後，因未受嚴重傷害，打電話請友人將其送返家。

警方訊後將葉男依《公共危險罪》、《肇事逃逸》、《過失致死罪》移送法辦。警方表示，警方對於肇事逃逸案均非常重視，可比照重大刑案偵辦，故肇事逃逸案均有偵破，也呼籲民眾勿存僥倖心態，若發生交通事故應下車察看、打電話報警處理，並以救護傷患為優先，以免造成憾事。

▲19歲李姓青少年騎乘機車行經華山光華橋附近，遭一輛自小客車從後撞擊後，送醫傷重不治，肇事銀色自小客車駕駛葉姓男子在撞到人後並未停留現場，竟是加速逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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