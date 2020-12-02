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社會 社會焦點 保障人權

三寶騎士闖國道一號斗南段蛇行躲攔查　驚險畫面嚇壞用路人

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記者蔡佩旻／雲林報導

國道斗南分隊2日上午9點左右接獲報案，指有機車騎士闖國道北上240路段，斗南分隊派出巡邏車，於北向238.3公里發現機車騎士，因當時路段車流多，巡邏車開啟警報器、警示燈，行駛於機車後方防範意外，因安全顧慮並未強制攔下，機車最後於虎尾交流道平安離開，警方將依車籍資料循線追查騎士身份，最少開出1.9萬罰款。

▲一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲過程中有三輛大車試圖幫助警方將機車騎士攔下，但機車騎士不僅不理會警方攔查，更是以加速、蛇行等危險行駛方式躲避。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午9點多有民眾發現一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。國道公路警察局第四公路警察大隊勤指中心接獲通報後，立即派遣巡邏車前往查看。

警方指出，巡邏車於北向238.3公里內側路肩發現該名機車騎士，但因值勤警員觀察車流及機車行駛狀況，研判其危險性後，將巡邏車以開起警報器、警示燈行駛於機車後方，防止機車駕駛發生危害，同時加強警示後方車輛，警車前方有事件發生，同時間多部大車亦行駛於示警警車後方協助降低後方車輛車速。

▲一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

過程中有三輛大車試圖幫助警方將機車騎士攔下，但機車騎士不僅不理會警方攔查，更是以加速、蛇行等危險行駛方式躲避，員警認為強制攔查危險性極高，因安全疑慮，一路跟隨至騎士安全下虎尾交流道，隨後騎士便鑽小路逃逸。

警方將根據車牌循線追查騎士身份，並依違規上國道開罰3000元至6000元、不服取締開罰10000至30000元、危險駕駛開罰6000元至24000元等，依法徑行舉發。

警方表示，將持續利用各種宣導機會提醒民眾騎乘機車勿上高速公路，如已誤入高速公路後請立即於路肩停車，警方會立即前往處理，千萬不要於高速公路車道上任意行駛，以防造成自身及其他用路人之危害。同時也感謝當時行駛於巡邏車後方的多部大型車輛，協助示警巡邏車、降低後方車輛行車速度，無任何危害發生。

▲一名男子騎乘一部普通重型機車由國道1號257公里、民雄交流道駛入國道1號往北行駛，沿途行駛外線、中線車道等蛇行危險駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方將根據車牌循線追查騎士身份，並依違規上國道開罰3000元至6000元、不服取締開罰10000至30000元、危險駕駛開罰6000元至24000元等，依法徑行舉發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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