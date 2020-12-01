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斗六2021星耀跨年夜　市長林聖爵化身嘻哈囝仔RAP獻聲邀鄉親作夥

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與斗六市公所共同合辦精心籌劃「2021星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「雲林縣斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」，今（1）日上午一身嘻哈打扮現身，化身嘻哈囝仔、RAP獻聲，邀請鄉親到斗六瘋跨年。

▲雲林縣政府與斗六市公所共同合辦精心籌劃「2021星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「雲林縣斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」，邀請鄉親到斗六瘋跨年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市市長林聖爵以RAP方式介紹今年跨年的活動內容。（圖／記者蔡佩旻攝）

「膨鼠森林市集跨年音樂派對」邀請鄉親到斗六瘋跨年，12月31日晚上七點半開始不斷電五個小時，包含「藝人表演」、「DJ派對」、「在地樂團」、「膨鼠森林市集」、「300秒煙火秀」，保證精彩可期；美國達人秀直播版冠軍佐藤伊杉，得獎後將在斗六市升旗典禮中第一次公開演出。

斗六市市長林聖爵以RAP方式介紹今年跨年的活動內容，由雲林縣第一個新式擊樂演奏團隊「太日樂集」進行開場，藝人表演邀請臺語嘻哈團體草屯囝仔、聲林之王2總冠軍第4名的新生代饒舌歌手屁孩、平民巨星雲林子弟袁銘男，另外還有結合燈光秀的DJ派對、雲林在地樂團「生存空間」，眾所期待的煙火秀今年推出加長版300秒。

▲雲林縣政府與斗六市公所共同合辦精心籌劃「2021星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「雲林縣斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」，邀請鄉親到斗六瘋跨年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府與斗六市公所共同合辦精心籌劃「2021星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「雲林縣斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」，邀請鄉親到斗六瘋跨年。（圖／記者蔡佩旻攝）

2021年的元旦升旗典禮，上午7點在環保運動公園舉行，將邀請斗六家商紅槿儀隊演出，斗六家商校長許永昌表示，很開心能與文化活動結合，紅槿儀隊成立雖僅3年，在多場演出大受好評之下，20221元旦再度受邀參與元旦升旗演出，呈現出斗六家商在地的活力，斗六家商在斗六市一直在技職領域非常多於及活潑教學，在技能表現及小生表現都非常好，邀請鄉親在元旦一同參觀紅槿儀隊演出。

國立斗六高級家事商業職業學校紅槿儀隊成立於2017年，在校長許永昌校長策劃下成立第一屆儀隊。「紀律、態度、禮貌」是儀隊最基本也是最核心的價值，學生利用課餘時間練習，在教練的指導下，從練習及表演形式上求新求變。學生在教練的嚴格訓練下不僅維持表演水準，也奠定儀隊代代相傳優良傳統，並且精益求精使表演更生動活潑。 

斗六市公所說明，參與元旦升旗的民眾都可以領到小國旗與兌換券，當天將由市長率領拿著國旗的市民及各社區團體健走人文公園一圈，結束後民眾可憑兌換券領取斗六限定的國旗帆布包，這項好康只留給早起的朋友，請千萬不要錯過，更多活動訊息，請隨時關注粉絲專頁「雲林縣斗六市公所」。

▲雲林縣政府與斗六市公所共同合辦精心籌劃「2021星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「雲林縣斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」，邀請鄉親到斗六瘋跨年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020年斗六元旦升旗亦由斗六家商紅槿儀隊精彩演出，青春、活力的操槍表演，將現場氣氛炒熱。（圖／斗六家商提供）
 

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