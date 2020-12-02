雲林資源回收站大火PM2.5瞬間飆高　環保局依法告發

▲私人資源回收站火警，濃煙竄天，環保局測得PM2.5濃度由28μg/m3上升45μg/m3，粒狀污染物散布於空氣中，違反空氣污染防制法第32條規定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣斗六市一家私人資源回收站昨日晚間發生火警意外，大量資源回收物在風勢助長下快速延燒，雲林縣環保局監測該場大火造成PM2.5濃度由28μg/m3上升45μg/m3，將以《空污法》開罰，代理局長黃富義表示，針對近來垃圾場、資源回收場屢發生火場，已研擬加強管理對策。
雲林縣消防局獲報雲林路三段私人露天資源回收站發生火警，派遣斗六、公園、斗南，第一大隊共10車18人前往搶救，以挖土機將火苗處進行周界防護，於7點03分將火勢撲滅，總計燃燒面積150平方公尺。
環保局人員表示，環保局稽查人員第1時間到現場監測空氣，根據距離火場下風處約2.5公里感測器監測數據，火警當時PM2.5濃度由28μg/m3上升45μg/m3，粒狀污染物散布於空氣中，違反空氣污染防制法第32條規定，已告知業著相關法令，並請其陳述意見，依法告發。
▲私人資源回收站火警，濃煙竄天，環保局測得PM2.5濃度由28μg/m3上升45μg/m3，粒狀污染物散布於空氣中，違反空氣污染防制法第32條規定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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