雲林居家檢疫男「2度趴趴走」　遭衛生局強制送檢疫所集中看管

▲「秋冬防疫專案」，自12月1日起啟動，民眾進出公共場所全程需配戴口罩，並落實實名登記制，違者經勸導不聽，將可依規定裁罰新台幣3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林驚傳居家檢疫民眾「2度」趴趴走，一名翁姓男子11月21日自香港返台，未應規定居家檢疫14日，逕自於11月25日、11月30日外出，屢遭相關單位查獲，雲林縣政府衛生局1日下午將翁男安置到集中檢疫處所處所，集中嚴格看管，以免他再溜出門。

據了解，翁姓男子11月25日外出是為了出門剪頭髮，卻突然癲癇發作，店家撥打119請救護車送醫治療，醫療人員透過健保卡得知翁男為居家檢疫個案，隨即將其安排在隔離室治療，當晚出院由防疫計程車送返住處，繼續居家檢疫。

未料，11月30日翁男竟未聽從勸導指示，警方在發現翁男的手機定位出現異常，隨即趕往住所查看，果然發現翁男不在家，逮獲他再度違反居家檢疫規定外出購物，警方遂依流程通報衛生局等相關單位。

雲林縣政府衛生局表示，翁男2度違反規定，因此今天下午由相關人員陪同將他安置到集中檢疫處所，並已針對翁男曾經到過的處所進行消毒、告知接觸者應自主健康管理；衛生局呼籲，居家隔離或檢疫者，檢疫期間未依規定擅自外出，可處新台幣10萬元以上罰款，民眾不要以身試法。

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