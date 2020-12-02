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嚴德發：F-16戰機目前由聯隊長帶隊　已經開始陸續復飛

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記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，空軍司令部隨即宣布141架F-16戰機全面停飛，將全數戰機實施「天安一號」特檢，特檢完後再規劃復飛。國防部長嚴德發2日表示，F-16戰機目前陸續由聯隊長帶隊，已經開始陸陸續續復飛。

▲▼空軍三型主力戰機首批女飛行員媒體邀訪,F-16,戰隼戰鬥機,F16。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）

蔣正志日前駕駛F-16戰機執行夜航訓練失聯，國防部副部長張哲平11月18日在立法院受訪時表示，花蓮、嘉義基地的F-16戰機部隊已進入「天安特檢」，特檢完畢後才會復飛，特檢期間，相關任務由台南、台中兩基地IDF戰機接替，「戰備上沒有問題」。

空軍司令部督察長李大偉少將11月21日也指出，F-16戰機預計23日規畫復飛計畫，計畫核定後會按照計畫執行，在安全無虞之下才會順利開飛，預計在11月底後才可能啟動F-16正常訓練。

嚴德發2日赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分(不含國家安全局部分)」。嚴德發會前受訪時表示，F-16戰機目前陸續由聯隊長帶隊，已經開始陸陸續續復飛。

嚴德發也說，此案目前由空軍的專案小組調查、辦理當中，希望外界不要有過多臆測，家屬的目前非常平穩，不需要造成家屬情緒上的波動，也籲請大家配合支持空軍、支持國防。

▼國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長嚴德發 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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