失聯F-16戰機測得9處音頻信號　嚴德發：20日完成初步探測　

記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，國防部長嚴德發20日表示，國防部委託民間打撈公司，打撈船奧黛麗絲號已經在19日完成7處航線初步音頻的探測，20日上午會把另外2處通通完成，9處初步完成之後，再由所有專家召開分析研討會，將偵蒐到的音頻信號做最後比對。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，空軍司令部熊厚基上將18日表示，不排除空間迷向導致事故，而海軍搜救也接收到疑似信標訊號，嚴德發19日也在立法院證實，已在距岸9浬處收到失聯F-16戰機的飛行資料紀錄器訊號，打撈船在19日上午由花蓮港出發前往接收到信號的點位，經水下攝影確定就會進行打撈。

嚴德發指出，在F-16戰機失聯地點9海浬的地方，飛航資料接收器（FDR）在18日有接獲信標的信號，國防部也立即通知專業的民間打撈公司，打撈船已經在19日上午由花蓮港出發前往接收到信號的點位，經水下攝影確定就會進行打撈，也希望能夠有好消息，儘速搜尋到這架戰機。

行政院長蘇貞昌20日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，國防部委託民間打撈公司，打撈船奧黛麗絲號已經抵達花蓮外海目標區的現場，而海軍獵雷艦先前所探測到的音頻信號有9個點，也分別提供給專業的打撈公司。

嚴德發指出，奧黛麗絲號已經在19日完成7個航線初步音頻的探測，20日上午會把另外2處通通完成，9處初步完成之後，再由所有專家召開分析研討會，將偵蒐到的音頻信號做最後比對，完成比對後才會展開第二階段水下目標的探測，國防部希望工作持續進行，並且盡快找到這架飛機與蔣隊長。

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