AIT「台灣明年有52億美元軍售案」　嚴德發：等美方公告後再說

記者徐政璿／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（W. Brent Christensen）日前透露，2020年是台灣向美方軍購花費最多的一年，明年還有52億美元（約新台幣1482億9602萬元）的軍售案，不過，此番談話遭到國防部發布新聞稿駁斥。國防部長嚴德發今（30日）澄清，由於美方的會計年度跟台灣不同，而我方是依據台灣年度會計制度預算來做說明，至於美方所說不便多評論。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

酈英傑28日出席演講時表示，今年美國對台計畫中的軍售額總計高達118億美元，也是台灣史上單一年度最高的防務採購，「展望明年，已知會國會52億美元軍售」，未來還有更多尚待國會同意，這些軍購都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力。

不過，國防部29日發布新聞稿說明，今年我對美重大軍購案，仍有2項「待知會國會」，將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明，而明年並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目。

嚴德發30日在立法院受訪指出，今年美方所公布、台灣提出的7項軍購案，目前有5項已經知會國會，另外兩項現在正在知會國會當中，待美方公告後會國防部會跟外界公布。他也解釋，由於美方的會計年度跟台灣不同，而我方是依據台灣年度會計制度預算來做說明，至於美方所說不便多評論。

媒體追問這2項軍購是否為M109A6自走砲以及智能水雷？嚴德發並不願多做說明，僅強調待美方公告，國防部也會跟外界作說明。