AIT稱美國明年還有筆52億美元對台軍售　國防部駁：並無此規劃

▲國防部發言人史順文。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國在台協會處長酈英傑28日表示，台灣今年計畫對美軍購總計118億美元（新台幣3396億元），是台灣史上單年最高金額紀錄；他也指出，明年還有一筆52億美元（新台幣1497億元）對台軍售已經通知美國國會，待後續作業。對此，國防部澄清，明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

國防部29日表示，美方今年就MK-48重型線導魚雷等7項對台軍售案，總金額55億餘美元（新台幣1583億元），進行知會國會。美國依據《台灣關係法》及《六項保證》，對台供售防衛性武器，有助於強化我整體防衛戰力，確保台海及印太區域的和平與穩定，國防部表示感謝。

國防部指出，今年我對美重大軍購案，仍有2項待「知會國會」，國防部將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明。另外，明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

國防部表示，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，是以國防自主為優先，如無法短期獲得，則採軍購方式。國軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。