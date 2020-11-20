「自我陶醉的謠言」　嚴德發怒斥中共網軍散布蔣正志投誠假消息

記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，卻接連有中共網軍散布假消息，指稱蔣正志已安全降落於廈門機場。對此，國防部長嚴德發20日表示，這完全是自欺欺人、自我陶醉欺騙大眾的謠言，只會加深我國國軍抗敵的意志、愛國的情操。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



蔣正志17日傍晚駕駛F-16戰機進行夜間訓練時，起飛2分鐘後就發生失聯，近日卻接連有中共網軍散布假消息，指稱「蔣上校在廈門機場隔離當中」、「失蹤的國軍F16飛行員，安全降落於廈門機場」等，國防部也在19日晚間譴責，中共網軍散布假消息，消費失聯飛官。

行政院長蘇貞昌20日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，針對中共的網軍在網路上散播謠言，國防部覺得是非常卑劣的行為，這完全是自欺欺人、自我陶醉欺騙大眾的謠言。

▲國防部譴責中共網軍散布假消息，消費失聯飛官。（圖／取自國防部發言人臉書）



嚴德發說，蔣正志的夫人也知道這件事情，不僅本人更為憤慨，同時也替先生抱不平，「她跟我們說她的先生是英雄」，所以自己也想藉這個機會，向社會大眾表達蔣正志夫人的心聲，「她說她以她的先生為榮，她的先生之前也告訴她，要她以飛官的太太為榮」。

嚴德發批評，中共網路上的謠傳完全是無稽之談，只會加深我國國軍抗敵的意志與愛國的情操，目前針對F-16戰機失事的搜救，國防部委託民間打撈公司，打撈船奧黛麗絲號已經抵達花蓮外海目標區的現場，而海軍獵雷艦先前所探測到的音頻信號有9個點，也分別提供給專業的打撈公司。

嚴德發指出，奧黛麗絲號已經在19日完成7個航線初步音頻的探測，20日上午會把另外2處通通完成，9處初步完成之後，再由所有專家召開分析研討會，將偵蒐到的音頻信號做最後比對，完成比對後才會展開第二階段水下目標的探測，國防部希望工作持續進行，並且盡快找到這架飛機與蔣隊長。

其他人也看了這些...

►嚴德發證實：收到失聯F-16黑盒子訊號及彈射座椅信標 打撈船出海探測

►影／F-16飛官蔣正志夜航遭質疑過勞 國防部：有得到足夠休息

►嚴德發：F-16失聯初判不排除飛官「空間迷向」 機械原因較低

更多熱門新聞...

►戰機20秒急墜7千呎！ 空軍上校蔣正志「最後通話」曝光

►共機頻擾台 空軍明年維保預算暴增57億

►F-16失聯當晚中國海調船現蹤花蓮外海 日韓船艦也行經台東海域

►振興一下我們的美麗