國民黨：蔣正志投共假消息毫無人性　絕不容許造謠者踐踏國軍尊嚴

▲面對中國網軍流傳蔣正志投共假消息，國民黨批評，絕不容許造謠者踐踏國軍尊嚴。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長蔣正志上校17日傍晚駕駛F-16戰機失聯後，至今仍未尋獲，然而近日卻接連有中共網軍散布假消息，稱蔣正志已安全降落廈門機場。對此，國民黨主席江啟臣20日表示，「停止造謠！絕不容許造謠者踐踏國軍尊嚴！」

江啟臣痛批，網路指稱蔣正志「投共」的謠言毫無人性，對英勇保衛國家的國軍及蔣正志是最大的侮辱，更是對兩岸和平的傷害！「我們嚴正譴責造謠者！國軍弟兄姐妹嚴守崗位、克盡職責，絕不容許造謠者踐踏國軍尊嚴！」

▼江啟臣20日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

中共網軍日昨惡意造謠指F-16飛官蔣正志，架機降落在廈門機場且在隔離中。面對蔣正志「投共」謠言，國防部長嚴德發斥責，這完全是自欺欺人、自我陶醉欺騙大眾的謠言，只會加深我國國軍抗敵的意志、愛國的情操。

另外，嚴德發也轉述蔣正志妻子看法，表示對方知情後，憤怒駁斥謠言，同時也替先生抱不平，「她說她以她的先生為榮，她的先生之前也告訴她，要她以飛官的太太為榮」。

▼國防部譴責中共網軍散布假消息，消費失聯飛官。（圖／取自國防部發言人臉書）

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