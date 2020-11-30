快訊／連3天報到！共機運8偵察機、遠干機擾台　11月第22度入侵

美國在台協會處長酈英傑28日表示，台灣今年計畫對美軍購總計118億美元（新台幣3396億元），是台灣史上單年最高金額紀錄；他也指出，明年還有一筆52億美元（新台幣1497億元）對台軍售已經通知美國國會，待後續作業。對此，國防部澄清，明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。