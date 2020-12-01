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快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

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▲▼運8反潛機11月25日擾台。（圖／國防部提供）
▲運8反潛機。（資料照／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

共機連4天擾台，12月第一天也不忘報到！國防部1日公布最新即時軍事動態，共軍運-8反潛機1架次上午擾台，入侵我防空識別區，空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，共機11月累計22度、41架次擾台，分別是11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次；11月3日運8反潛機1架次；11月4日運9通信對抗機1架次；11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次；11月6日運8遠干機1架次。

11月10日運8反潛機1架次；11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次；11月12日8反潛機1架次；11月14日運8遠干機1架次；11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次；11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；11月17日運8遠干機、1運8反潛機；11月18日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次以及運9通信對抗機1架次。

另外還有，11月21日1架次運8技術偵查機、1架次運8反潛機；11月22日1架次運8反潛機，以及11月23日1架次運8反潛機；11月24日1架次運8反潛機、1架次運8遠干機；11月25日1架次運8反潛機；11月28日，1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；11月29日，1架運8反潛機，11月30日運8技術偵察機1架次、運8遠干機1架次。

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