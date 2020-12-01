快訊／連4天擾台！共機運8反潛機侵我空　12月首日不忘報到

自9月起，國防部開始公布共機擾台等相關資訊，在國防部公開資訊中，運8算是解放軍最常擾台的軍機類型，但為了避免兩岸反潛機在空中擦槍走火，國防部自然會限縮空軍P-3C型反潛機的飛行空域，不過此舉將影響該機型的實質戰力，反成為台灣國防隱憂。