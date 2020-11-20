費鴻泰質疑軍火商頻繁進出中科院　嚴德發：依國防預算完成建案

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委費鴻泰19日指出，國防部、中科院目前在軍事採購上其實已變成魁儡，而整個軍火平台就在總統府的國家安全會議上，「國安會已成軍火平台」。對此，國防部長嚴德發20日表示，國防部都是依照敵情威脅與作戰需求，再經過整體國家的國防、財力評估後訂定優先順序，完全遵照國軍的機制與相關步驟來完成建案。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者李毓康攝）



立法院財政委員會19日邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏及國防部副部長張哲平就「最近三年軍購預算(含特別預算)、決算(含特別決算)編列、執行情形，以及對三軍、國家中山科學研究院可能產生的排擠影響」進行專題報告，並備質詢。費鴻泰質詢時指出，國防部、中科院目前在軍事採購上其實已變成魁儡，整個軍火平台就在總統府的國家安全會議。

行政院長蘇貞昌20日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，國防部所有建案的程序、建案的機制，完全是由參謀本部首先發起，參謀本部有聯合戰力的規劃，都是依照敵情威脅與作戰需求，再經過整體國家的國防、財力評估後訂定優先順序，並且依照國防預算的獲得進行相關建案程序。

嚴德發強調，沒有所謂軍火商的平台，完全都是按照國軍自己的機制，按照相關的步驟、程序來完成建案，至於費鴻泰聲稱「有先生在中科院，太太在做軍火商」，嚴德發則說沒有這件事情，中科院也已做了相關說明跟回應。

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