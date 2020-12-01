快訊／丁怡銘應訊開車進出中正一分局　蘇貞昌表態：不算特權

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘「牛肉麵風波」延燒，他29日赴中正一分局做筆錄，過程遭外界質疑有特殊待遇；警方則強調一切絕無特權、依法處理。行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，對於昔日愛將再次捲入風波，他則是表態「不算特權」。

丁怡銘29日開自家車進中正一分局停車場，警方罕見在地下停車場出入口設置紅龍柱，離開時還被質疑由警方掩護避免媒體採訪，各項舉動都被外界質疑享高規禮遇。中正一分局長陳明志雖親上火線澄清，但陳明志女兒在社群軟體Instagram的限時動態再被翻出，她不僅要記者「不要玻璃心」，還辱罵媒體「假新聞」。

蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨立委楊瓊瓔詢問，丁怡銘到台北市中正一分局應訊，包括停車場出入，警局擺設紅龍柱，躲開媒體等爭議，這樣算不算特權？蘇貞昌回應，「這個警察...或者是檢警，怎麼樣辦案都尊重他們的專業」。

楊瓊瓔追問，所以這樣算不算特權？蘇貞昌仍閉口不談，僅說「他們有他們的安排」；面對蘇貞昌「打太極」，楊鍥而不捨再問算不算特權？蘇最後終於說，「不算特權」。

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