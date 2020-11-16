　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌上任後善用網路宣揚政績，根據今年2月1日他在臉書秀出的照片，小編團隊共有6人。不過，根據行政院提供給立法院的資訊，行政院發言人室的人員配置從106年到109年的正式編制，網路小編只有1位。民眾黨立委高虹安就質疑，其他人有違反行政中立之嫌，且蘇貞昌的臉書照片中可以發現，被封為「王牌小編」的幕僚就是被拍到在立法院做梗圖的周家鴻。

▲▼蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

民眾黨團16日在立法院召開「行政院 正事不做做梗圖？」記者會，高虹安公開質疑，根據行政院發言人室的人員配置和業務內容，再對照蘇貞昌臉書公布的6人小編團隊，兩者有明顯落差，如果其他人私下也在做小編的工作，已經違反行政中立。

針對行政院在書面報告稱是溝通政策立場，高虹安諷刺，「那我為什麼沒收到圖？」行政院秘書長李孟諺竟然做這樣報告，還說是政黨政治運作常態，「這是給你亂搞的嗎」，丁怡銘辭職還牽拖在野黨，「這真的太誇張了！」

高虹安強調，行政院發言人室員額配置6人，行政院預算一定要寫清楚，全部都只有1名是網路小編，但是蘇貞昌臉書照片一共總共6位，圖卡上面掛上大牌導演「亂寫本」頭銜的，就是丁怡銘本人，被拍到做梗圖的周家鴻就是「王牌小編」。

高虹安抨擊，行政院圖卡出來後，第一波擴散到的並不是行政院或是蘇貞昌臉書，而是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、民進黨桃園市議員「王浩宇」等人的粉專，行政院透過這些粉專辯護，是要將政治攻防責任躲在側翼之下嗎？這就是行政院書面報告所說的政黨政治？「台灣政黨政治走到這裡，真的太失敗了」，行政不中立都可以講成行政中立，「還有什麼不行？」

民眾黨立委張其祿則說，機要人員屬於《公務人員行政中立法》適用對象，該法第9條明定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為，包括：動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動他質疑「政院小編難道不是在做這些事？」

▲▼行政院發言人室員額配置及業務內容表。（圖／ETtoday）

▼民眾黨「行政院正事不做作梗圖」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨「行政院正事不做作梗圖」記者會 高虹安 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團抨擊行政院。（圖／民眾黨團提供）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
李李仁抽積水「趴地滾球」忍半年請辭　肯納：汗來自他的痛
牛排放入烤吐司機！她咬下曝口感　網驚呼快吐了
女兒不孕　51歲美艷嬤「出借肚皮」生下外孫女
蝦皮20歲賣家銷上萬雙VANS高仿鞋！　狂撈2千萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

學位遭撤...李眉蓁返母校攻碩士　陳其邁：讀萬券書行萬里路

快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

行政院提供圖卡　民進黨立委坦言學養不高：拿一堆文字來讀就覺得煩

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

告發丁怡銘違反《食安法》　王鴻薇：請辭仍要承擔法律責任！

沈發惠稱學養不高要看「政院圖卡」　他決定發起「識字新生活」運動

民眾車停二殯驚見「6.5萬停車費」　業者道歉：系統被駭客入侵

孫大千酸如果「不是丁怡銘」犯錯：蘇貞昌早表演他的震怒政治學！

學位遭撤...李眉蓁返母校攻碩士　陳其邁：讀萬券書行萬里路

快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

行政院提供圖卡　民進黨立委坦言學養不高：拿一堆文字來讀就覺得煩

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

發現和母沒有血緣關係　14歲男射殺全家5人免坐牢「完全沒悔意」

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品！她帶女兒玩滑梯...目擊傻眼了

返家才是挑戰開始！　「早產寶寶健康手札」讓新手爸媽不慌張

國產新冠疫苗最快明年底問世！專家坦言「最憂心1事」臨床風險曝

掏空沙發「整隻塞進去」爽開趴！　爸一開門...2歐告嚇傻同步石化

《紅白歌唱大賽》完整名單公開！　JYP新女團「NiziU」未出道就被選上

歐告被逼聞自己狗掌：有沒有臭？　牠拒洗澡「假裝鼻塞」躺下裝死

搶攻秋日市場　Apple Watch錶帶推金橘、北方藍、紫紅新色

婦郵局急領鉅款疑遭詐　高樹警機警關懷...原來是投資理財

浙江義烏已啟動第2針新冠疫苗　每天上百人接種

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫

政治熱門新聞

獨／蘇貞昌1張圖漏餡　立委揭露丁怡銘「6人小組」任務

即／丁怡銘請辭！網酸「恭喜升官」

新規上路！酒駕、品德記過禁留營再入營

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

幕後／丁怡銘請辭主因曝光　婉拒蘇貞昌鼓勵赴立院講清楚

丁怡銘請辭咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵？

快訊／丁怡銘為失言請辭！　蘇貞昌勉予同意

鄧振中：中國以一國兩制阻台入RCEP

李眉蓁親口證實：要重考碩士班

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」

行政院助攻！民眾黨號召500支持者上街反萊豬

政院供圖卡給民進黨團　綠委坦言：立委學養不高…

李眉蓁重修碩士　李爸爸證實了

更多熱門

相關新聞

刑事局不辦丁怡銘！北市警「站出來辦」仍難平風波

刑事局不辦丁怡銘！北市警「站出來辦」仍難平風波

行政院發言人丁怡銘先前惹出的「牛肉麵」風波尚未平息，有民眾指控他散布假消息，看不下去到相關單位告發，警政署刑事局則回應「不偵辦」，讓不少網友忍不住痛批，「麻煩嚴辦，完全看不下去一個發言人搞得像跳梁小丑！」

丁怡銘失言》蘇貞昌傲慢之所在

丁怡銘失言》蘇貞昌傲慢之所在

民進黨立委稱學養不高要看「政院圖卡」

民進黨立委稱學養不高要看「政院圖卡」

焦糖哥哥餐廳被灌爆！網狂刷一星：怕吃到萊豬

焦糖哥哥餐廳被灌爆！網狂刷一星：怕吃到萊豬

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

關鍵字：

周家鴻行政院梗圖高虹安

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

妻繼承遺產揪神鬼理專　3客戶遭吞3億

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面