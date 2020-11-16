快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌上任後善用網路宣揚政績，根據今年2月1日他在臉書秀出的照片，小編團隊共有6人。不過，根據行政院提供給立法院的資訊，行政院發言人室的人員配置從106年到109年的正式編制，網路小編只有1位。民眾黨立委高虹安就質疑，其他人有違反行政中立之嫌，且蘇貞昌的臉書照片中可以發現，被封為「王牌小編」的幕僚就是被拍到在立法院做梗圖的周家鴻。

▲蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

民眾黨團16日在立法院召開「行政院 正事不做做梗圖？」記者會，高虹安公開質疑，根據行政院發言人室的人員配置和業務內容，再對照蘇貞昌臉書公布的6人小編團隊，兩者有明顯落差，如果其他人私下也在做小編的工作，已經違反行政中立。

針對行政院在書面報告稱是溝通政策立場，高虹安諷刺，「那我為什麼沒收到圖？」行政院秘書長李孟諺竟然做這樣報告，還說是政黨政治運作常態，「這是給你亂搞的嗎」，丁怡銘辭職還牽拖在野黨，「這真的太誇張了！」

高虹安強調，行政院發言人室員額配置6人，行政院預算一定要寫清楚，全部都只有1名是網路小編，但是蘇貞昌臉書照片一共總共6位，圖卡上面掛上大牌導演「亂寫本」頭銜的，就是丁怡銘本人，被拍到做梗圖的周家鴻就是「王牌小編」。

高虹安抨擊，行政院圖卡出來後，第一波擴散到的並不是行政院或是蘇貞昌臉書，而是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、民進黨桃園市議員「王浩宇」等人的粉專，行政院透過這些粉專辯護，是要將政治攻防責任躲在側翼之下嗎？這就是行政院書面報告所說的政黨政治？「台灣政黨政治走到這裡，真的太失敗了」，行政不中立都可以講成行政中立，「還有什麼不行？」

民眾黨立委張其祿則說，機要人員屬於《公務人員行政中立法》適用對象，該法第9條明定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為，包括：動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動，他質疑「政院小編難道不是在做這些事？」



▼民眾黨「行政院正事不做作梗圖」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）