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中正一分局長再掀爭議！任交大大隊長期間　宣導影片女兒工作室全拿

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▲陳明志任北市交大大隊長期間，交通大隊委外影片全由他女兒陳侑敏工作室拍攝引發爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳明志任北市交大大隊長期間，交通大隊委外影片全由他女兒陳侑敏工作室拍攝引發爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

日前因戴帽子口罩架設紅龍柱搭公務車外出，遭媒體誤拍聲名大噪的中正一警分局長陳明志，他的女兒親上火線怒罵記者、爆粗口躍上媒體版面，1日驚傳陳明志在前任台北市交通大隊長任內公務經費也有爭議。《ETtoday新聞雲》查出陳明志任大隊長期間，交大年度有4支反酒駕、反違規等宣導影片均委外拍攝，拿到這些生意的工作室居然都是陳明志女兒友人所開，影片導演及演員都陳明志女兒陳侑敏及其友人林恩祐，北市交通大隊內部清查，發現兩人去年拿下台北市交通大隊所有的委外影片，陳明志「內舉不避親」行為再度引發外界討論。

▲陳明志任北市交大大隊長期間，交通大隊委外影片全由他女兒陳侑敏工作室拍攝引發爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳明志任北市交大大隊長期間，交通大隊委外影片全由他女兒陳侑敏工作室拍攝引發爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據台北市警察局交通大隊1日接獲媒體詢問清查，發現去年北市交大共拍攝4支委外宣導影片，包含台北市警局長陳嘉昌和交通局長攜手拍攝的騎士違規宣導影片「開學交安小叮嚀」，以及包含北市許淑華、邱威傑等4人拍攝的宣導影片「台灣人必看、酒駕的幾種下場」，都是陳明志女兒與友人承接的攝影工作室拍攝。

▲陳明志任北市交大大隊長期間，交通大隊委外影片全由他女兒陳侑敏工作室拍攝引發爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳明志任北市交大大隊長期間，交通大隊委外影片全由他女兒陳侑敏工作室拍攝引發爭議。（圖／記者邱中岳翻攝）

離譜的是，陳明志擔任大隊長期間，年度4支委外影片拍攝及經費獲利全部落入女兒之手，北市交大今天雖然聲明這些影片經費都在10萬元以下，不須公開招標，但有警官私下透露，根據採購法，採購機關仍須有公開遴選委任的動作，但陳大隊長直接私相授受，委外宣導影片費用全部讓自家人賺走，不免引發爭議。

對此陳明志今天受訪表示，當初委外宣導影片經費在10萬元以下，委託林姓男子工作室拍攝並無不法，他聲稱並不知道女兒參與其中；但諷刺的是，陳明志女兒陳侑敏在其中兩部影片擔任演員，且在開學交安小叮嚀影片中父女還同片演出，陳明志受訪表示他因擔任外勤，長期未與女兒住在一起，時任交大大隊長時期實確實知情女兒接拍北市交通大隊的宣導影片。

另外，陳侑敏昨天發道歉文卻要求媒體要「政治正確」，陳明志坦承女兒用詞不當，已經責罵並要求女兒「用字遣詞要清楚」，但丁怡銘應訊頂替案疑雲，卻意外扯出陳在交大任內委外宣導影片由女兒影像工作室「全拿」爭議，市警局督察、政風系統是否介入調查，相信民眾都在看。

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