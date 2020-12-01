行政院：故宮沒有要改名　請外界勿再以訛傳訛

▲台北故宮。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

傳出國立故宮博物院將改隸文化部，且將改名為「華夏文物博物館」，消息一出被外界罵翻，包括前故宮院長馮明珠都質疑，恐怕會把品牌拱手讓給北京。對此，行政院1日駁斥這項消息，表示故宮沒有要改名，請外界勿再以訛傳訛。

行政院秘書長李孟諺1日表示，行政院在討論組改案的過程，從沒有討論到任何改名的方案，也就是說「故宮沒有要改名」，請外界勿再以訛傳訛，至於組改相關議題，牽涉部會功能的調整和與時俱進，目前尚未定案，等有確定草案，會向社會各界說明。