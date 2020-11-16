　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人丁怡銘近期接連爆出小編製網軍圖卡及「萊劑牛肉麵」失言風波，立法院內政委員會原定16日邀請丁怡銘、秘書長李孟諺等人就「製作文宣攻擊在野黨」專案報告並備質詢，不過，丁怡銘15日深夜向蘇貞昌請辭獲准，由李孟諺暫代發言人職務，赴內政委員會專案報告。

李孟諺會前受訪時表示，昨天丁發言人跟著院長到南投、台中探視有關台灣黑熊、灌區用水的問題，下午回到院裡有一系列會議，會議之後丁發言人跟院長報告，表達請辭之意，經院長再三慰留，因為他辭意甚堅也另有個人生涯規劃，同意他請辭。

▲▼立法院內政委員會 行政院秘書長李孟諺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院秘書長李孟諺赴立法院內政委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會16日安排兩項專案報告，分別是邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」；以及邀請行政院秘書長就「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」進行專案報告，並備質詢。

針對網軍相關爭議，行政院以兩頁書面報告說明，銓敘部為確保公務人員依法行政、執行公正、政治中立，並適度規範公務人員參與政治活動，於98年制定公務人員行政中立法（以下簡稱中立法）。中立法第2條規定，機關依法任用、派用之有給專任人員為適用對象，並於第17條規定準用對象。同法第17條規定中立法之適（準）用對象不得為支持或反對特定之政黨動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫或其他宣傳品。

此外，行政院也在書面報告的最後一段強調，本次個案涉及事實認定，宜由中立法法制主管機關銓敘部及服務機關釐清查明

▲▼行政院報告「網軍事件」，書面報告曝光加封面僅2頁。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲行政院報告「網軍事件」，書面報告曝光加封面僅2頁。（圖／記者徐政璿翻攝）

根據「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」書面報告，行政院秘書長說明，由於疫情減少任務編組會議的召開，如有重要議題則由院長、秘書長或政委召開專案會議取代，因疫情暫緩召會的任務編組，共計有「行政院食品安全會報」、「行政院治安會報」等10個，將於12月初全數完成召會。

遭檢舉發布假訊息　丁怡銘駁：爭議是政策說明不清楚
幕後／蘇貞昌、黨團鼓勵丁怡銘赴立院講清楚　晚間懇談慰留失敗
獨／蘇貞昌1張圖漏餡　丁怡銘請辭...立委揭「6人小組」工作任務

相關新聞...

王世堅砲轟蘇貞昌護航丁怡銘：「帶頭耍陰」快換掉！
緊咬丁怡銘！　張顯耀怒轟：蘇貞昌還在包庇應一起下台
蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵致歉　宅神酸：兒子店遭洗版結果去找爸？

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
不爽沒加薪！　他開怪手搗爛老闆「300萬愛車」
30秒3次KO糗爆！　太極大師突宣佈「退出武林」
為何大家都愛買0056？　關鍵有兩大因素
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」　牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝

LIVE / 丁怡銘請辭！政院秘書長李孟諺赴立法院報告「網軍事件」

酒駕、品德記過禁留營再入營　志願役軍士官新規上路！門檻提高

「台灣參與RCEP非常困難」　鄧振中：中國以香港一國兩制模式阻止

快訊／牛肉麵風暴...丁怡銘請辭成功！網一看狂酸「恭喜升官囉」

江啟臣：國民黨的DNA韌性+創新　團結贏取人民支持

丁怡銘請辭反咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵業者？

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」　牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝

LIVE / 丁怡銘請辭！政院秘書長李孟諺赴立法院報告「網軍事件」

酒駕、品德記過禁留營再入營　志願役軍士官新規上路！門檻提高

「台灣參與RCEP非常困難」　鄧振中：中國以香港一國兩制模式阻止

快訊／牛肉麵風暴...丁怡銘請辭成功！網一看狂酸「恭喜升官囉」

江啟臣：國民黨的DNA韌性+創新　團結贏取人民支持

丁怡銘請辭反咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵業者？

真正的「蜘蛛人」！風吹日曬、吊掛外牆　日薪5000沒年輕人願搏命

吐司機烤牛排「怎如此有嚼勁」　她大口咬下…網友驚呼快吐了！

《鬼滅之刃》作者親曝「炎柱吃的就這款」　感嘆詞背後藏重擔含意

美國名人賽／潘政琮大滿貫最佳成績　振奮信心掃整年低潮

快訊／境外移入再+1！連續9天都有確診　指揮中心下午說明

境外移入爆2次疫情？李秉穎曝「台灣守得住」關鍵...最快出國時機曝

女生們注意！「6件小事」增進吸引力，異性緣爆棚

只要耍廢放空就好！日月潭「小京都」　臥床賞日系院景太chill

潘文忠爆「千位學生意圖輕生」釀76死　悲籲各校加強關懷

好拍好吃又好玩！抹茶山最強旅遊攻略　登聖山拍美照、住空中木屋

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

政治熱門新聞

即／丁怡銘請辭！網酸「恭喜升官」

獨／蘇貞昌1張圖漏餡　立委揭露丁怡銘「6人小組」任務

幕後／丁怡銘請辭主因曝光　婉拒蘇貞昌鼓勵赴立院講清楚

丁怡銘請辭咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵？

新規上路！酒駕、品德記過禁留營再入營

快訊／丁怡銘為失言請辭！　蘇貞昌勉予同意

李眉蓁親口證實：要重考碩士班

鄧振中：中國以一國兩制阻台入RCEP

行政院助攻！民眾黨號召500支持者上街反萊豬

蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！

李眉蓁重修碩士　李爸爸證實了

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」

民進黨批國民黨：九二共識換不來RECP

駁假訊息說　丁怡銘：爭議在於政策說明不清楚

更多熱門

相關新聞

行政院網軍報告曝光...加封面僅2頁

行政院網軍報告曝光...加封面僅2頁

行政院前發言人丁怡銘接連爆出網軍以及誣陷牛肉麵業者使用瘦肉精等爭議，15日晚間請辭獲准。立法院內政委員會16日原訂邀請行政院等單位就「製作文宣攻擊在野黨」專案報告並備質詢，暫代發言人職務的秘書長李孟諺列席備詢。根據送抵立法院的書面報告，包含封面僅有兩頁（288字）。

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」

丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」

LIVE / 行政院秘書長李孟諺赴立法院報告「網軍事件」

LIVE / 行政院秘書長李孟諺赴立法院報告「網軍事件」

即／丁怡銘請辭！網酸「恭喜升官」

即／丁怡銘請辭！網酸「恭喜升官」

丁怡銘請辭咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵？

丁怡銘請辭咬在野黨操作　藍營：是誰誣陷牛肉麵？

關鍵字：

內政委員會行政院李孟諺網軍丁怡銘

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

妻繼承遺產揪神鬼理專　3客戶遭吞3億

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

北醫男只買台積電　6個月賺75萬

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面