丁怡銘為牛肉麵風波請辭　李孟諺：他另有生涯規劃

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人丁怡銘近期接連爆出小編製網軍圖卡及「萊劑牛肉麵」失言風波，立法院內政委員會原定16日邀請丁怡銘、秘書長李孟諺等人就「製作文宣攻擊在野黨」專案報告並備質詢，不過，丁怡銘15日深夜向蘇貞昌請辭獲准，由李孟諺暫代發言人職務，赴內政委員會專案報告。

李孟諺會前受訪時表示，昨天丁發言人跟著院長到南投、台中探視有關台灣黑熊、灌區用水的問題，下午回到院裡有一系列會議，會議之後丁發言人跟院長報告，表達請辭之意，經院長再三慰留，因為他辭意甚堅也另有個人生涯規劃，同意他請辭。

▲行政院秘書長李孟諺赴立法院內政委員會備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會16日安排兩項專案報告，分別是邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」；以及邀請行政院秘書長就「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」進行專案報告，並備質詢。

針對網軍相關爭議，行政院以兩頁書面報告說明，銓敘部為確保公務人員依法行政、執行公正、政治中立，並適度規範公務人員參與政治活動，於98年制定公務人員行政中立法（以下簡稱中立法）。中立法第2條規定，機關依法任用、派用之有給專任人員為適用對象，並於第17條規定準用對象。同法第17條規定中立法之適（準）用對象不得為支持或反對特定之政黨動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫或其他宣傳品。

此外，行政院也在書面報告的最後一段強調，本次個案涉及事實認定，宜由中立法法制主管機關銓敘部及服務機關釐清查明

▲行政院報告「網軍事件」，書面報告曝光加封面僅2頁。（圖／記者徐政璿翻攝）

根據「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」書面報告，行政院秘書長說明，由於疫情減少任務編組會議的召開，如有重要議題則由院長、秘書長或政委召開專案會議取代，因疫情暫緩召會的任務編組，共計有「行政院食品安全會報」、「行政院治安會報」等10個，將於12月初全數完成召會。

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