蔣萬安護豬農「我不能說」引綠委訕笑　趙天麟酸：金童再次不堪一擊

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日於立法院質詢萊豬議題，並提到南下到屏東關心豬農，結果反被行政院長蘇貞昌問「哪一家？」蔣萬安當下為保護豬農表示「我不能說」，結果台下民進黨立委卻鼓掌大笑，趙天麟隨後還在臉書發文酸「金童再次不堪一擊」。

事實上，蔣萬安於9月18日時質詢美豬議題，怒嗆民進黨雙重標準，而蘇貞昌則回應，「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣回應並不會每天吃，蘇再問「那你吃美國豬嗎？」蔣則不悅地說，「現在是我在質詢你！」

這次，蔣萬安在12月1日同樣事質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？、你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蔣萬安兩次質詢美豬議題都遭到蘇貞昌「反質詢」，台下的民進黨立委還鼓掌大笑，趙天麟隨後透過臉書發文還原現場狀況，更諷刺「難怪國民黨不敢站上質詢台、金童再次不堪一擊」。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



▼趙天麟酸蔣萬安。（圖／翻攝趙天麟臉書）



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