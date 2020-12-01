民眾黨踢爆花1.03億大內宣　政院：預算編列皆依法辦理

▲民眾黨團「政院中央圖房大解密」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前爆出做梗圖供網軍、側翼等攻擊在野黨，引發外界批評。民眾黨1日召開記者會，踢爆行政院4年編列1.03億進行大內宣，還花費超過680萬納稅錢、透過「勞務承攬」方式聘雇小編9人，質疑是「有政府會做圖、養小編」。對此，行政院說明，相關預算編列一切依法辦理，事後也都受監察院審計部審計。

針對民眾黨團1日召開記者會，將最近4年政府用於媒體，如電視、廣播、報紙及雜誌等大眾傳播媒體約9000萬元經費，行政院說明，其功能與目的為政策宣導廣告相關，向民眾說明溝通政府政策。民眾黨團簡稱誤導為所謂的「大內宣」、「養9位小編」，都與事實不符，特此澄清說明。

行政院表示，這類宣傳編列與支用，並非行政院獨有，地方各縣市政府為了將施政措施或政策對民眾溝通說明，也都會在預算中編列類似宣傳經費。行政院表示，相關預算編列一切依法辦理，並且受立法院審查三讀通過，辦理採購與支用，也都要事後受監察院審計部審計。

另外，有關民眾黨團指涉用勞務採購辦理小編9人，是與事實不符，行政院在此嚴正否認。行政院表示，所謂的9人其中有5人，屬於新傳處常年特殊業務需要辦理之，其業務包含整理與政院相關之報導，輿情資料傳送、報紙雜誌分送，拷錄每日政院相關電視媒體報導，以及協助審核輿情發送簡訊，行政院記者會網路直播及副控室操作等。在108年以前，因為相關勞務採購預算多是統一編列於院本部，新傳處僅有編列工讀生性質的勞務採購。

另外，有4人的勞務採購，則是業務包含具有專業及相關工作背景的動態攝影、平面攝影、動畫製作與網站製作業務，負責拍攝及製作相關素材，提供行政院所屬機關、LINE TODAY政府澄清專區及跨部會文宣使用。

行政院強調，相關所謂宣傳經費與勞務採購業務等，都在日前回覆提供民眾黨團索取資料中，已經有清楚說明，對於民眾黨團仍以與事實不符的內容，召開記者會，行政院表達遺憾，也特此再次向社會及媒體朋友澄清說明。

▲行政院新聞傳播處重大溝通宣傳與勞務人力採購得標廠商與金標。（圖／民眾黨提供）

▲行政院新聞傳播處編制。（圖／民眾黨提供）