快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司　丁怡銘將率小編部隊進駐

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

外交部國際傳播司10月底從行政院大樓搬至愛國西路舊財政部大樓，國民黨立委江啟臣今（16日）爆料，行政院政委唐鳳跟剛離職的行政院發言人丁怡銘的小編部隊要進駐，因此逼迫國傳司搬離。對此，國傳司司長陳銘政回應，他們是受命搬遷，並非被逼。

行政院新聞局於2012年裁撤後，相關業務由外交部國傳司和文化部分別承接，新聞局改為「行政院發言人辦公室」，國傳司則使用原新聞局空間辦公。不過，國傳司已於10月下旬搬離忠孝東路行政院本部，遷移到愛國西路財政部舊址。

國民黨立委江啟臣16日在外交國防委員會質詢時指出，外傳國傳司搬家是因為行政院政委唐鳳和前發言人丁怡銘的「小編部隊」需要該空間，使國傳司被迫搬家。對此，陳銘政回應，「我們是受命，倒不是被逼啦，行政院有他的整體規劃」。

由於江啟臣也曾任行政院新聞局長，他表示，他很清楚國傳司就是以前的新聞局，從來沒有遇到空間不夠要被趕走的事情，現在有聲音說唐鳳、丁怡銘帶領的網軍，為了打擊在野黨，逼走國傳司，要求國傳司以書面報告說明為何要搬離院本部。

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