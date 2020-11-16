牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

記者陶本和／台北報導

行政院發言人丁怡銘請辭後，16日清晨在個人臉書訴說心情，也曝光牛肉麵店陳老闆傳給他的鼓勵簡訊；不過，該麵店老闆卻出面強調，自己並沒有傳任何簡訊，但閣揆蘇貞昌、丁怡銘的道歉他們收到了。對此，丁怡銘表示，簡訊是創始店老闆傳的，未來會找時間去新海總店的老闆用餐致意。

丁怡銘在15日晚間請辭獲准後，在清晨6點不到，透過個人臉書首度訴說心情。他說，自己這輩子都沒有吃過牛肉，卻成為牛肉麵行銷員，很多好朋友在臉書上說腦波弱，放了各種牛肉麵照片。

丁怡銘表示，那天事後，牛肉麵的陳老闆一大早傳了簡訊給他鼓勵，讓他覺得為這個國家努力真好。陳老闆的簡訊指出，丁怡銘的無心之過，被斷章取義，他感到很難過，同時也邀請丁怡銘在事情過後，跟老婆一起再到店裡坐坐。

不過，在此文發出後，這位陳老闆的兒子、新海店的陳老闆跳出來，強調自己沒有傳任何簡訊給丁怡銘，也沒有任何聯繫。他說，在上禮拜有做一個聲明，他個人是唯一窗口，言論立場以他為主，各分店、同仁、店長，不應該被捲入這樣的爭議上，「剛剛簡訊看來不是我發，我聲明我也沒有跟丁怡銘有過聯繫或通電話，各方面都不是我發的」。

該陳老闆說，事情應該要回歸到食安政策，店家不應該淪為工具或犧牲品，甚至整個產業，稍早蘇院長的道歉跟丁發言人的道歉，店家有收到，只要對整體事件，還有未來萊豬、萊牛進來國內怎樣讓國人吃得安心比較重要。

對此，丁怡銘表示，相關打氣的簡訊是創始店的陳老闆傳的，受訪時講的陳老闆也是指重慶路老店的陳老闆，「前幾天與店家副總聯繫，會請部會全力幫忙店家申請台灣豬標章，也會找時間過去新海路總店與老闆用餐並致意。」

▼丁怡銘澄清，簡訊是創始店老闆傳的。（圖／丁怡銘臉書）

▼行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）

