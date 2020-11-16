快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

▲丁怡銘誣陷牛肉麵業者使用瘦肉精。（圖／行政院直播）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘接連爆出網軍以及誣陷牛肉麵業者使用瘦肉精等爭議，15日晚間請辭獲准。立法院內政委員會16日原訂邀請行政院等單位就「製作文宣攻擊在野黨」專案報告並備質詢，暫代發言人職務的秘書長李孟諺列席備詢。根據送抵立法院的書面報告，包含封面僅有兩頁（288字）。

立法院內政委員會16日安排兩項專案報告，分別是邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」；以及邀請行政院秘書長就「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」進行專案報告，並備質詢。

針對網軍相關爭議，行政院以兩頁書面報告說明，銓敘部為確保公務人員依法行政、執行公正、政治中立，並適度規範公務人員參與政治活動，於98年制定公務人員行政中立法（以下簡稱中立法）。中立法第2條規定，機關依法任用、派用之有給專任人員為適用對象，並於第17條規定準用對象。同法第17條規定中立法之適（準）用對象不得為支持或反對特定之政黨動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫或其他宣傳品。

此外，行政院也在書面報告的最後一段強調，本次個案涉及事實認定，宜由中立法法制主管機關銓敘部及服務機關釐清查明

▼行政院報告「網軍事件」，書面報告曝光加封面僅2頁。（圖／記者徐政璿翻攝）