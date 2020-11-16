丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」　牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝

▲行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵事件請辭，他在16日清晨，透過個人臉書首度訴說心情，也透露事發後，牛肉麵店陳老闆還傳簡訊鼓勵他。但是他強調，自己不該成為團隊的負擔，特別是團隊防疫第一、GDP第一、凝聚力第一，他就不該讓團隊的成績蒙塵。

丁怡銘在15日晚間請辭獲准後，在清晨6點不到，透過個人臉書首度訴說心情。他說，自己這輩子都沒有吃過牛肉，卻成為牛肉麵行銷員，很多好朋友在臉書上說腦波弱，放了各種牛肉麵照片。

丁怡銘表示，那天事後，牛肉麵的陳老闆一大早傳了簡訊給他鼓勵，讓他覺得為這個國家努力真好。陳老闆的簡訊指出，丁怡銘的無心之過，被斷章取義，他感到很難過，同時也邀請丁怡銘在事情過後，跟老婆一起再到店裡坐坐。

丁怡銘說，從2018年離開總統府，陸續打了一場艱苦選戰，和一場更艱困的戰役，以為最艱困也就這樣了，沒想到接著就是武漢肺炎疫情下，一天只睡五個半小時的發言人工作，跟著其他首長過著像鐵人一樣的生活。

不過，丁怡銘說，身為鐵人們的彩妝師，既然畫到走位，就不該成為大家的負擔。尤其是在一個防疫第一、GDP第一、凝聚力第一的團隊，不該讓他們的政績蒙塵。

丁怡銘表示，院長很溫暖，黨內同志也很溫暖，但身為政治幕僚不是該被挺的那方，「院長點頭後，我打給辦公室三個秘書，一邊聽她們哽咽聲，我一邊把事情說完，又是另一種溫暖，這段期間真的謝謝所有人的幫忙。」