嗆高嘉瑜吃過期食品「裝樸實別太假」　游淑慧揭政治人物生存關鍵

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記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜近期被起底名下擁有2間房、4筆土地，她跳出來澄清自己平時省吃儉用，吃過期食品，也不買名牌。不過，國民黨議員游淑慧爆料，在她剛進入台北市政府服務的時候，曾陪同高嘉瑜一起去義大利考察，親眼見證高買名牌買到需要同仁幫忙避稅，「政治人物想要扮演樸實無華的形象無可厚非，沒有一個政治人物敢炫富，但是不要過頭、太假，沒有這麼誇張。」

▲高嘉瑜近期因為身家財產被起底，在網路上掀起正反意見熱議。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

游淑慧在25日播出的政論節目《新聞大白話》中爆料，郝市府團隊2011年曾前往義大利考察，時任議員的高嘉瑜也有隨行，結果到了當地，高脫隊狂掃名牌精品，為了確保議員的安全，還得特地安排一名同仁陪逛街，「那次有看到她的熱情，為義大利經濟做出巨大的貢獻。」

游淑慧表示，當時她剛進入台北市政府服務，因為年紀輕，有很多不懂的地方，對名牌也不是那麼熟悉，但像是路易威登（LOUIS VUITTON）這種知名時尚品牌還是認得出來，或許是考量到稅的問題，高嘉瑜還讓其他公務員幫忙拿戰利品，這才順利通過海關，與現在省吃儉用的模樣很不一樣，「她現在如果經濟變得那麼拮据，要吃過期食品，那買房子的負擔可能真的很大。」

「政治人物想要扮演樸實無華的形象無可厚非，沒有一個政治人物敢炫富，但是不要過頭、太假，沒有這麼誇張。」游淑慧坦言，她雖然常被說小氣，但也不會去吃過期食品，況且政治人物也不要太過刻意去塑造形象，反而應該再真實一點，否則很難撐得長久。

▲游淑慧爆料高嘉瑜考察脫隊、買名牌。（圖／記者林敬旻攝）

不過，資深媒體人黃光芹認為，游淑慧是內湖、南港的市議員，近期打高嘉瑜買房的問題打得虎虎生風，假如高真的被打下來，或許這席立委席次就會變成她的，「在游淑慧尚未成為市議員之前，我很早就發現她的搜尋能力，她可以不眠不休徹夜在網上搜尋打擊對手的題材，也總是為她和所屬的政黨、心儀的政客立下戰功。」

黃光芹表示，這一次她就不跟著一起罵高嘉瑜了，「因為游大議員一人當關」，至於能不能挺過這一關，就看高自己要怎麼面對，「政治不過就是這麼回事，我早就看透了！」