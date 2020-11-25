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高嘉瑜房間照曝光後　聲量爆衝2倍殺進前5名、房產砲火分散

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▲▼高嘉瑜房間照曝光後，聲量翻倍。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者周宸亘攝）

▲高嘉瑜房間照曝光後，聲量翻倍。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜因被起底名下有兩筆房產，與過去感嘆買不起房的說法相違，遭到批評，值得注意的是，她事後公布衣服成堆的房間照，造成話題不斷，聲量爆衝2倍，在政治人物網路聲量中擠進前5名，網路討論圍繞在「衣服山」、「枕頭的故事」、「囤物症」，成功轉移房產焦點。

根據網路溫度計分析《政治人物網路口碑週聲量》，前3名為總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前高雄市長韓國瑜，高嘉瑜則衝上第4名，贏過台北市長柯文哲、前總統馬英九、衛福部長陳時中。其中高嘉瑜的整體聲量，64%民眾保持中立態度，負面聲量26%，正面聲量僅10%。

▲▼高嘉瑜聲量超過柯文哲、馬英九、陳時中。（圖／網路溫度計）。

▲高嘉瑜聲量僅輸給蔡英文、蘇貞昌、韓國瑜。（圖／網路溫度計）

▲▼高嘉瑜聲量超過柯文哲、馬英九、陳時中。（圖／網路溫度計）。

▲高嘉瑜聲量超過柯文哲、馬英九、陳時中。（圖／網路溫度計）

高嘉瑜自稱租屋10年買不起房子，但財產申報揭露名下有2筆建物。從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字顯示，除了不少人關心高嘉瑜的財產，也有不少網友關注她台積電等八家上市股票。

根據今年立委財產申報資料，高嘉瑜擁有台積電、群創、瑞軒、友達、光磊、凌巨、欣興及穩懋8家上市股票，面額總計44萬2720元；然而，以目前市價概略計算，光台積電換算下來就高達500多萬，其他幾家加起來約近200萬，合計約800萬左右。

▲▼高嘉瑜房間照曝光後，聲量翻倍。（圖／網路溫度計、KEYPO大數據關鍵引擎）

▲高嘉瑜房間照曝光後，聲量爆衝2倍。（圖／網路溫度計、KEYPO大數據關鍵引擎）

除了網友討論外，高嘉瑜買房風波吸引名人的討論，包括名嘴和政治人物。資深媒體人周玉蔻截圖分享前總統府副祕書長姚人多的不公開貼文，姚人多在文中貼出高嘉瑜照片，寫下「翻白眼終究敵不過老天有眼」，讓周玉蔻大讚俠義正直，更狠批高嘉瑜「轉移焦點、裝可憐，沒有用啦」。

▲▼高嘉瑜房間照曝光後，聲量翻倍。（圖／網路溫度計、KEYPO大數據關鍵引擎）

▲高嘉瑜近10大網路熱門關鍵字。（圖／網路溫度計、KEYPO大數據關鍵引擎）

大家也開始關注立委的薪水到底有多少，根據立法院預算，立委薪資為每月19萬500元，年終為1.5個月28萬5750元，另還有4年5.6萬的健檢金（1年1.4萬），助理薪資則可申請公費，金額上限41萬。

此外，高嘉瑜買房爭議持續延燒的同時，時代力量立委邱顯智也被爆出，是真正名下沒房產，女兒都念國小了，還是買不起房，一家四口只能繼續在新竹租房子，堪稱「資深無殼蝸牛」。

▲▼高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　網看枕頭傻了：口水漬？（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜閨房照曝光，衣服山快崩塌，尤其以泛黃枕頭特別搶眼。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

買房風波之際，高嘉瑜在臉書解釋名下的房產都如實申報，未低價購屋，並公布兩張租屋處照片，表示因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠，所以無法搬家。不過，高嘉瑜房間衣服堆積如山，其中一個泛黃枕頭特別搶眼，引發網友熱烈討論。

▲▼網友幫高嘉瑜找衣服。（圖／翻攝自網友施筱衛臉書）

▲眼尖網友還從衣服山中，找到高嘉瑜平常穿的衣服。（圖／翻攝自網友施筱衛臉書）

高嘉瑜24日在臉書分享這個泛黃枕頭的小故事，枕頭是從家裡帶到台北的，一直跟著她，很軟很好睡，媽媽告訴她，枕頭有污漬、睡了10年是正常的，因爲枕心無法換洗、睡久因為流汗或口水都會有、只能常曬消毒，或換新的。

▲▼高嘉瑜曝枕頭的故事。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜曝枕頭的故事。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念顯示，高嘉瑜的租屋處照片曝光後，網路討論部分圍繞在「衣服山」、「枕頭的故事」、「很軟很好睡」，還有相關「囤積症」、「囤物症」等討論。除了有醫師大談囤物症，也有名嘴陳揮文批評轉移焦點，名人雞排妹也加入戰局，發文分享「斷捨離」收納心得，被認為在酸高嘉瑜，而雞排妹只回「我比較想送她枕頭保潔墊」。

▲▼網路溫度計分析高嘉瑜聲量。（圖／網路溫度計、KEYPO大數據關鍵引擎）

▲高嘉瑜近10天的網路探索概念，房間照曝光後出現囤物症、衣服山等關鍵字。（圖／網路溫度計、KEYPO大數據關鍵引擎）

雖然《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念裡頭，仍有房產議題中原有的「買不起」、「買不起房」、「房貸房租」、「轉移焦點」等討論，但整體來說，高嘉瑜租屋照引起的相關討論，已超過名下房產的議題，成功轉移網路討論的焦點。

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高嘉瑜衣服山囤物症囤積症房產枕頭的故事

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