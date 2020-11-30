羅志祥被爆內湖豪宅「偷蓋空中游泳池」　北市建管處要派員勘查！





▲羅志祥被爆要在豪宅頂樓加蓋露天游泳池。（圖／翻攝自羅志祥IG）

記者袁茵／台北報導

知名藝人「小豬」羅志祥今年4月歷經「毀滅性分手」，被前女友周揚青爆出「多人運動」後，形象遭到重挫。近日羅志祥再被爆出，打算在2年前購入的豪宅頂樓加蓋露天游泳池，引發住戶怨言。對此，台北市政府建管處主秘洪德豪回應，將派員勘查，依法處理。

羅志祥2013年在內湖買下2.7億元豪宅，把17樓2戶打通用來自住，2018年又買下同棟的23樓2戶打通，一度傳出是要用來當結婚新房，4戶價值近5億。據《自由時報》報導，近日卻爆他24及25樓中的頂樓加蓋空中露天游泳池，且已動工。

針對羅志祥被爆出偷蓋空中露天游泳池，洪德豪30日下午表示，小豬豪宅是否涉及二次施工或違法裝修施工，建管處將派員勘查，依法處理。

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