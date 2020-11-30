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中捷又有第2根聯結器軸心斷裂　北捷局：已要求日商重訂36支新品

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▲▼台中捷運綠線。（圖／台中捷運公司）

▲台中捷運綠線。（圖／台中捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，中捷公司立即宣布暫停試營運，並要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工逐一檢測所有電聯車聯結器軸心，結果又發現1支軸心出現相似的斷裂狀況。對此，台北市捷運局表示，已要求日商川崎重工重新訂購36支新品。

台北市捷運局30日表示，針對日前發生台中捷運綠線電聯車聯結器斷裂事件，北捷局及日商川崎重工自23日開始進行全車隊36支軸心檢測，截至29日已完成非破壞性檢測，共30支檢測正常，其餘6支因軸心拆解困難未能檢測，其中1支於28日夜間於廠內調度列車停妥後，發現斷裂情形，將優先以檢測合格的新品替換目前未拆解檢測6支聯結器軸心。

台北市捷運局指出，由於此一斷裂事件前所未見，為慎重起見，北捷局機工處於28日及30日與廠商進行國內外視訊會議，進行故障原因檢討，並要求廠商儘速完成牽引裝置所有聯結器牽引裝置軸心破壞及非破壞檢驗，並提出第三公正單位確認完整報告，找出事故真正原因並加以改善，以確保後續電聯車上線安全無虞。

北捷局強調，對於聯結器斷裂的原因釐清及改善方式，北市府立場與台中市政府一致，安全是最高原則。目前初步檢測發現有6支無法拆缷，甚至造成第2支斷裂，所以除了原先所作的非破壞性檢測，另要求廠商尋找第三方公正單位進行破壞性檢測，包括金相、成分、硬度與拉力分析等，以確認是設計、材料、製造或安裝何者出現問題，確實找出原因並進行改善。

北捷局機工處表示，相關檢測需要時間，於原因未釐清前，不會遽下判斷，待確定原因且確認安全無虞，北捷局將向台中市政府說明，由中市府決定試營運時間，目前無時間表。已要求日商川崎重工重新訂購36支新品，並以最快速度空運來台完成更換。

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