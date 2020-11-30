柯文哲：要在圓山花博設「黃信介小型廣場」　但「文化部有意見」





▲柯文哲出席黃信介民主紀念特展。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前民進黨主席黃信介於1999年11月30日病逝，台北市長柯文哲30日與前副總統呂秀蓮等人，一同參加在圓山花博公園黃信介廣場的黃信介民主紀念特展。柯文哲致詞時提及，原本要在這裡設立黃信介小型廣場，但因為文化部有意見，所以不能做硬體建設。

柯文哲在黃信介民主紀念特展致詞時提到，今年是台北市設市百年，台北市是一個有歷史的城市，在歷史基礎上往前看，讓台灣有更美好的未來，這是他們努力的目標。

柯文哲表示，黃信介是台灣民主運動的先行者，美麗島事件主要人物，在威權時代創辦美麗島雜誌，對台灣民主自由發展有深刻影響；黃信介不只是民主運動的先行者，已故前總統李登輝還稱黃信介是「台灣精神真正代表者」。

柯文哲認為，黃信介有草根性，也有追求理想的堅韌性，認識的人都知道對方是個心胸開闊，但對民主自由進程相當堅持的人，而這寬闊胸懷與堅持個性，也是讓台灣走向民主自由的關鍵。

柯文哲引述黃信介曾在演講中說過的話，「我是我是台灣人，我愛我的台灣同胞，我愛我的台灣鄉土，從而我投入政治，從政目的就是我愛台灣這塊土地上的人民過著安居樂業、幸福美好的日子。」而這也是柯文哲自己的從政理念，就是讓政治落實在人民生活的每一天。

話鋒一轉，柯文哲提到，台北市在今年3月的市政會議時，就通過將圓山這個地方定為「黃信介廣場」，他站在這裡，也覺得是很有歷史性的地方，2000年台灣第一次政黨輪替的選前之夜就是辦在這，聽說這裡也是黃信介生前會來散步的地方，這裡不只能連接台灣民主記憶，也能彰顯黃信介對台灣民主的重要貢獻。

柯文哲說，這裡本來要設立黃信介的小型廣場，「但因為圓山遺址，文化部還有意見，所以不能做硬體建設。」但他們會繼續努力，在圓山遺址考察告一段落後，重新把這完成。

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