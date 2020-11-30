陳時中、鄭文燦、林右昌誰適合選2022？呂秀蓮：柯文哲還在⋯不要問





▲呂秀蓮、柯文哲出席黃信介民主紀念特展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲30日與前副總統呂秀蓮一同參加在圓山花博公園黃信介廣場的黃信介民主紀念特展。被問到民進黨籍的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌和衛福部長陳時中，誰比較適合選2022台北市長選舉？呂秀蓮表示，「柯市長還在啦！不要再問下一屆。」

柯文哲30日上午10時30分出席黃信介民主紀念特展記者會，進場前被媒體堵訪詢問，前行政院發言人丁怡銘29日赴北市警察局中正一分局做筆錄，是否有被警察包庇？柯文哲回應，這應該問警察局長。

記者追問，林右昌29日邀請2名前台北市副市長看電影，卻沒有邀請柯文哲？柯文哲說，有空就會去。隨後柯文哲一路朝會場方向走去，並未回應關於台中捷運出狀況、北市明倫社宅等問題。

柯文哲與呂秀蓮在導覽人員帶領下觀看特展，兩人沒有特別互動，隨後便回到座位區等候典禮開始。不過在呂秀蓮準備移動到座位區時，被媒體詢問如何看2022台北市長選舉？呂秀蓮認為現在談還太早；媒體追問，那鄭文燦、林右昌、陳時中這3人誰比較適合？呂秀蓮強調，「柯市長還在，不要再問下一屆了。」

被問到會不會覺得民進黨「網內互打」？呂秀蓮說「我不曉得欸！我現在比較⋯沒有關心民進黨。」

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