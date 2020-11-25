高嘉瑜遭爆「赴義大利掃貨」　游淑慧：大包小包、隨行公務員幫提

▲高嘉瑜名下財產遭起底，近日出面說明買房一事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜近日談打房，不料身家財產遭起底，不得不出面澄清自己省吃儉用，「吃過期食品、不買名牌」。不過，國民黨議員游淑慧25日在政論節目爆料，郝龍斌市府團隊2011年赴義大利考察時，她目睹時任議員的高嘉瑜瘋狂掃貨，所謂省錢根本言過其實。

高嘉瑜先前大嘆台灣高房價、年輕人難買房，自己租屋10年也買不起台北「實坪30坪」的理想房子，但連日來遭起底名下擁有2房、4筆土地，而且財產10年增加10倍。對此，高嘉瑜解釋，議員年薪257萬，加上錄影通告費、手上台積電等8家上市股票，才賺得這些錢。

高嘉瑜指出，她平時省吃儉用，吃過期食品、不買名牌等，但買房子花很多錢，原本要自住，考量裝潢問題、工作忙碌，現在仍在租屋，每月又背負8萬元房貸。她說，過去媒體訪問時，她都大方承認買房，財產也如實申報，但她想強調的是，即便自己有房產，也可以關心高房價議題，因為年輕人買不起房。

▲游淑慧爆料，當時高嘉瑜掃貨「大包小包」，還要公務員幫提才能順利過海關。（圖／翻攝自《新聞大白話》）

不過，國民黨議員游淑慧25日在《新聞大白話》指出，高嘉瑜的「省錢說」言過其實，讓人看不下去。她爆料，她過去還在北市府服務時，郝市府團隊2011年曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，卻脫隊Shopping，讓公務人員很困擾。

游淑慧說，為了確保議員人身安全，公務員通常都得隨行，結果高嘉瑜不僅半途脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，數量之多，還要公務員幫忙拿才能順利過海關，讓她印象深刻，「身為目擊者，是否該發不自殺聲明呢？」