葉慶元加碼補刀高嘉瑜：購物拒拜會羅馬省長　全團等她買到完



▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨議員游淑慧25日在政論節目踢爆，2011年郝龍斌市府團隊赴義大利考察時，隨團的時任北市議員、現任民進黨立委高嘉瑜瘋狂掃貨，認為她「吃過期食品、不買名牌」的省錢言論根本言過其實。對此，國民黨考紀會主委的葉慶元26日再補刀，高嘉瑜為了購物拒絕參與相關的拜會，其他人甚至還要等姍姍來遲的高嘉瑜購物回來。

高嘉瑜先前大嘆台灣高房價，年輕人難買房，連自己租屋10年也買不起台北的房子，然而其財產申報卻揭露名下有2筆房子、4筆土地，逼得她出面解釋，並指出她平時省吃儉用吃過期食品、不買名牌等，事後也在臉書曝光自己房間推滿衣服、且有泛黃的枕頭。

然而，游淑慧25日在政論節目指出，高嘉瑜的「省錢說」言過其實，讓人看不下去。她爆料，她過去還在北市府服務時，郝市府團隊2011年曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，不僅脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾。

葉慶元26日在臉書補刀，當年在台北市政府兼任國際事務委員會執行長，隨同郝市長去羅馬訪問，本來排定了要去拜訪羅馬省省長，議員也都要陪同。

他表示，沒想到，高嘉瑜議員為了購物，拒絕參與相關的拜會，還要求秘書處的同仁陪她去逛街，幫她提包包。

葉慶元說，當大家拜會結束之後，高議員還沒買完，全部的人還得等她購物回來。等到高議員終於姍姍來遲，只見市府的同仁跟在她身後，右手四大袋、左手三大袋，高議員根本是把公務員當成自己的小弟來使喚。

葉慶元稱，當時自己真的很傻眼，有沒有這麼誇張的政治人物？拿著政府的公費出國訪問，卻拒絕參加相關的拜會行程，反而是以自己的購物行程優先，有這麼誇張的人嗎？

其他人也看了這些...

►高嘉瑜公開超亂房間照 陳揮文揭背後目的：太聰明了

►「當時均價51-57萬」 高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

►「理想的房子」遭議 高嘉瑜 ：當初買兩間小套房想打通自住



更多熱門新聞...

►影／稱買不起房卻擁兩筆建物遭轟 高嘉瑜現身回應：我只是說出年輕人心聲

►「房貸每月繳8萬、房租3萬多」 高嘉瑜坦言買房：有點後悔

►快訊／高嘉瑜親曝租屋處「衣服山」：泛黃枕頭用了10年、沒看過蟑螂

►振興一下我們的美麗