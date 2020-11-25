黃枕頭+衣服山　高嘉瑜秀「禮物」：我會慢慢整理、洗心革面

▲高嘉瑜25日臉書上傳支持者送她的新枕頭、保潔墊。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前自稱「租屋10年買不起房子」，然而財產申報名下卻有2筆建物，4筆土地，消息傳出後，她甚至公布自己房間推積如山的衣服、泛黃的枕頭，引發熱議。對此，高嘉瑜25日上午在臉書秀出支持者送的枕頭，並表示，「我會努力維持整潔，慢慢整理、洗心革面、重新做人」。

高嘉瑜25日上午在臉書透露，「謝謝大家的溫暖打氣，好多好久不見的朋友也都來關心，還有許多自告奮勇要來幫我打掃的，謝謝許多疼愛疼惜嘉瑜的朋友」。

高嘉瑜表示，有那麼多善良又可愛的人默默支撐著她，讓她覺得自己不孤單，雖然習慣單打獨鬥、自己努力，從高中到台北就獨立生活，慢慢養成不想麻煩別人的個性，也盡量不讓家人操心，認為靠自己努力就可以做到。

但在政治圈裡，還能保持一點初心，就是因為有許多熱情友善的力量，讓她還能有勇氣繼續堅持、繼續努力，「讓我知道我不孤單，謝謝所有一直相信嘉瑜，給我支持的朋友」。

高嘉瑜文末也用Hashtag強調，「我家有賣枕頭」、「請大家不用再送了」、「我會努力維持整潔」、「慢慢整理、洗心革面、重新做人」。

▼高嘉瑜收到市民的鼓勵。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

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