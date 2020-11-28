100萬獎金！雲林縣住商節電行動計畫第二期...莿桐鄉公所奪冠

▲雲林縣住商節電行動計畫第二期，第一名是莿桐鄉公所，頒發獎勵金一百萬元、第二名為崙背鄉公所，獎勵金七十萬元，透過獎勵金勉勵節電有功的鄉鎮公所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為了讓縣民共享「雲林縣縣市共推住商節電行動計畫」節電努力成果及執行成效，今(28)日上午舉辦「雲林縣住商節電行動計畫(第二期)成果發表會」，縣長張麗善、莿桐鄉長林靖焜、虎尾鎮長丁學忠、議員黃美瑤、建設處副處長鄭峰明共同出席特頒獎項給節電有功的公所、社區、學校等團體。

雲林縣長張麗善表示，此次住商節電計畫第二期成果展，表揚獲獎公所及團體，也感謝很多社區共同配合，深入基層和鄉親分享用電政策，因為節約能源是全民共同努力的目標，這次得獎第一名是莿桐鄉公所，頒發獎勵金一百萬元、第二名為崙背鄉公所，獎勵金七十萬元，透過獎勵金勉勵節電有功的鄉鎮公所。「雲林上場，節電不可少」希望大家共同營造全縣節能省電氛圍，朝著「節電上場，雲林飛揚」之低碳目標邁進。

建設處副處長鄭峰明表示，雲林縣以住宅部門用電佔比最多約52%，因此規劃村里節電種子、小縣民節電教育擴展節電觀念及作法，更以畢業圓夢基金作為誘因，激勵學童由基礎節電之環保減碳行動，成為居家節電推動小尖兵，並對於有節電成效的家庭用戶，辦理節電現金抽獎活動，實際參與監督節電計畫的執行。

鄭峰明表示，配合經濟部辦理「縣市共推住商節電行動計畫」，即將邁入第三年，今年遴選出莿桐鄉公所及崙背鄉公所提出深入在地因時制宜節電方案，帶領各村里團隊推動在地居民，將個人節電基礎知識轉換成實際行動，進而真正達到全民節電。此外，縣府節電推廣足跡踏遍全縣，從住家至社區、村里，從學生至銀髮族，從表燈營業用之服務業至能源大用戶，全面強化、落實節能教育推廣，以具體的行動展現政府與民間共同努力的在地共識，希冀節電綠能種子遍地開花。



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