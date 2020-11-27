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雲林小村出美景...精裝農民曆6000本秒殺！　莿桐農會：準備二刷

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記者蔡佩旻／雲林報導

莿桐鄉位於濁水溪南岸，居民多以務農為業，是典型的「農業鄉」。莿桐鄉農會多年來開發創意以強大執行力幫助農民成功行銷農產，創造驚人產值，而年底將至，特地藉由攝影師楊明亮鏡頭下所呈現農村美景，出刊2021年精裝本農民曆，首刷6000本幾乎秒殺，更有多家通路商洽談上市，莿桐農會總幹事張鈺萱表示，已準備進入二刷。

▲莿桐鄉農會在總幹事張鈺萱領到下開發創意幫助農民成功行銷農產，今出版2021年精裝本農民曆，首刷6000本幾乎秒殺，多家通路商洽談上市中，已準備進入二刷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會在總幹事張鈺萱領導下，開發創意幫農民成功行銷農產，今出版2021精裝本農民曆，首刷6000本幾乎秒殺，已準備進入二刷。（圖／記者蔡佩旻攝）

農民曆是許多國人家中不可或缺的一本曆書，農民曆除了農漁牧業者以查詢節氣時份做為依據行播種、放苗、撒網、收割參考等，其中每日的宜、忌吉日，更是華人婚喪喜慶挑選黃道吉日的指標。

▲莿桐鄉農會在總幹事張鈺萱領到下開發創意幫助農民成功行銷農產，今出版2021年精裝本農民曆，首刷6000本幾乎秒殺，多家通路商洽談上市中，已準備進入二刷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐生活農民曆2021年《莿桐阮ㄟ愛》精裝本與月曆，首刷6千份在熱烈預定後幾乎秒殺。（圖／記者蔡佩旻攝）

記錄毛小孩的《毛語錄》攝影師楊明亮，南北往返超過80萬公里路程，記錄下莿桐鄉各處美景，令相呼應的農特產與農田角落更顯耀眼。莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，透過一個外地人的鏡頭，可以捕捉到莿桐鄉這麼美的畫面，我們也很感動，將鏡頭下所詮釋出的文化底蘊傳遞出來呈現給大家。

張鈺萱表示，莿桐生活農民曆2021年《莿桐阮ㄟ愛》精裝本與月曆，首刷6千份在熱烈預定後幾乎秒殺，目前更有多家出版通路商前來洽談，已準備二刷，未來不排除上架販售，將小鄉村的大景色的感動散播出去。

▲莿桐鄉農會在總幹事張鈺萱領到下開發創意幫助農民成功行銷農產，今出版2021年精裝本農民曆，首刷6000本幾乎秒殺，多家通路商洽談上市中，已準備進入二刷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲攝影師楊明亮(左)，南北往返超過80萬公里路程，經歷無數晨昏記錄下莿桐鄉各處美景，令相呼應的農特產與農田角落更顯耀眼。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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農民曆莿桐鄉農會雲林張鈺萱楊明亮

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