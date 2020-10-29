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立委陳椒華西螺會勘水質汙染　李明哲發言遭打斷被沒收麥克風　 

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▲雲林縣議員李明哲指出，S13那一點 從103年迄今都是國產署委託西螺公所管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員李明哲指出，S13那一點 從103年迄今都是國產署委託西螺公所管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

時代力量立委陳椒華質疑質疑韓國瑜岳父砂石場汙染地下水，今（29）日率行政院環保署、國產署會勘，雲林縣議員李明哲到場陳情，希望陳椒華委員能正視該筆土地近10年來是由西螺鎮公所向國產署所撥用之土地的事實，但李明哲在獲准發言後，兩度遭陳椒華委員制止打斷，最後麥克風也被沒收。

立法委員陳椒華10月21日在立院舉行記者會質疑雲林縣西螺東南段1-11號地下水遭重金屬污染，要求設4口標準井，今日特地率環保署、國產署、台南社大會勘確認位址，也由台南社大做土壤快篩，縣議員李明哲到場陳情，希望陳椒華明白地下水重金屬超標的S13採點，是李家從未租用過的，並且從告示牌可得知，該處從2014年迄今都是由西螺鎮公所申請撥用堆置清淤的廢棄土。

陳椒華打斷李表示，「今天不談這個，要談的是地下水有沒有汙染，誰汙染由檢調調查，如果你要講這部分，我希望你自己去開記者會。」

雲林縣議員李明哲發言中強調，2019年總統大選前，父親砂石場附近被開挖36個洞、又鑽24處都無汙染，當時無媒體願意報導，唯一一處採點「S13」重金屬超標，但該地李家從未承租過。説至此，陳椒華再次制止李明哲發言，最後沒收麥克風，李明哲發言僅約２分半鐘。

李明哲的委任律師張捷安表示，第一、S13採點不曾在李家租用的土地範圍裡；第二、地號1-11到現在為止都還是由國產署委託西螺鎮公所進行管理，是否有掩埋或傾倒，應由國產署或專業單位確認；第三、要設立標準井或要做其他專業的鑑定或檢測，李明哲相信專業依據法令的作為。

李明哲嚴肅指出，他非常尊重陳椒華的專業與精神，但希望她正視事實。今年10月10日西螺大橋觀光文化節在這塊土地上舉辦吉普車競賽，第二天就被堆置垃圾，在此之前，而這塊土地已騰空20年。

▲雲林縣議員李明哲指出，S13那一點 從103年迄今都是國產署委託西螺公所管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員李明哲未完成發言，麥克風即遭沒收(箭頭處)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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