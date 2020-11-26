獨／雲林純樸小鎮驚現高跟鞋大盜　美魔女崩潰：有的絕版只穿一次

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮昨（25）日一名廖姓女子下班回家後發現，原本滿滿的鞋櫃出現空洞，愣了一下驚覺約30雙鞋子被偷了，有些甚至僅偷走一腳，怪的是，整個車庫更值錢的東西都在，只有鞋子被偷，廖小姐將遭遇貼在臉書社團，希望類似事件別再發生，警方也呼籲民眾，外出務必將門窗緊閉，避免成為宵小覬覦的對象。

警方未到場之前，廖小姐向記者表示，自己非常喜歡購買服飾、鞋子，所有的鞋子加總有上百雙，被偷的鞋子原本都放置屋內，因日前丈夫為了她的「鞋子們」組裝一個大鞋櫃，讓她可以擺放後一目了然挑鞋子穿，未曾想，在這住十多年了，鄰里間從沒發生過遭小偷的事卻被她給遇上。

這名廖小姐今年45歲，逆齡膚質零贅肉，身材維持不錯，她敘述，搬到這十多年，附近鄰居大多熟識，因為是無尾巷弄，陌生人不會走進來，基於對人性的信任，其實車庫鐵門很少關閉，不僅自己的電動車，連鄰居的摩托車停在自家車庫幾乎都是不拔鑰匙的，這附近真的是人質純樸。

▲廖小姐貼文指出，高跟鞋被一掃而空，僅剩兩隻不同腳。 （圖／翻攝自Facebook／在地西螺囝）

廖小姐說，昨日出門上班後回到家約8點多，想再出門買晚餐，要穿鞋子時才發現鞋子不見約30雙，幸好馬靴沒搬出來擺，要不這下損失更大；本來不想報警的，但是友人告訴她，竊案還是報警讓警察知道，以免附近再發生一樣的狀況，所以才拍照貼文在臉書社團提醒鄉親。

附近鄰居一度疑惑表示是變態嗎？怎麼只偷高跟鞋？但廖小姐指出，失竊的那高跟鞋有些僅穿過幾次，甚至沒穿過的都有，自己很愛買但不一定會穿，真的都新到標籤還沒撕掉，可能不排除是偷去轉賣，只是有的鞋款已絕版，已買不到，感到心疼。

西螺派出所獲報後隨即派員前往現場蒐證，並將逐步調閱附近各路口私人及商家監視器畫面比對。警方呼籲，民眾外出務必將門窗緊閉，以避免成為宵小覬覦的對象。

▲原本擺滿鞋的櫃子在高跟鞋被偷走後顯得空虛。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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