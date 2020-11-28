雲林美魔女住處遭闖...30雙高跟鞋「清空」　警速逮「療癒大盜」

▲五顏六色擺在派出所辦公桌面十分壯觀，也有員警表示第一次看到這麼多雙高跟鞋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮一名廖姓女子25日下班回家後發現，原本滿滿的鞋櫃出現空洞，愣了一下驚覺約30雙鞋子被偷了，有些甚至僅偷走一腳，怪的是，整個車庫更值錢的東西都在，只有鞋子被偷，廖小姐將遭遇貼在臉書社團，希望類似事件別再發生，警方也呼籲民眾，外出務必將門窗緊閉，避免成為宵小覬覦的對象。

西螺分局獲報後立即派員到現場勘查採證，西螺派出所員警循線調閱監視器及查訪調查，鎖定一名男子涉案並順利通知其到案。經警方調查，竊得的高跟鞋均全數堆放於男子家中倉庫，查扣時清點共有28雙及2支未成對的高跟鞋，五顏六色擺在派出所辦公桌面十分壯觀，也有員警表示第一次看到這麼多雙高跟鞋。

▲廖小姐指出，高跟鞋被一掃而空，僅剩兩隻不同腳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，李姓竊嫌居住隔壁鄉鎮年約30歲無前科，疑似因工作壓力大竊取高跟鞋收藏用，其家中除搜出高跟鞋外並無其他女用品或贓物。針對警方能夠迅速破案找回鞋子，讓民眾與鄉親大讚及肯定效率，西螺分局依涉嫌《竊盜罪》並檢具相關事證將男子移送地檢署法辦。

▲竊得的高跟鞋均全數堆放於男子家中倉庫，查扣時清點共有28雙及2支未成對的高跟鞋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊得的高跟鞋均全數堆放於男子家中倉庫，查扣時清點共有28雙及2支未成對的高跟鞋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲五顏六色擺在派出所辦公桌面十分壯觀，也有員警表示第一次看到這麼多雙高跟鞋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲原本擺滿鞋的櫃子在高跟鞋被偷走後顯得空虛。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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