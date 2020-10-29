身障國民運動會將至　雲林縣長張麗善為雲林隊授旗打氣

▲雲林縣長張麗善親自授旗並頒發加菜金，鼓勵並期許雲林隊代表隊旗開得勝，勇奪佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

109年全國身心障礙國民運動會，11月27至30日將於臺東縣舉行，雲林縣代表隊正著手進行訓練工作，縣府今(29)日特別舉行授旗典禮，由張麗善縣長親自授旗並頒發加菜金，鼓勵並期許代表隊旗開得勝，勇奪佳績。

109全國身心障礙國民運動會，雲林縣代表隊一共150名選手、教練與服務人員，參加項目包括田徑、游泳、桌球、射擊、地板滾球、保齡球、特奧保齡球、特奧輪鞋競速、特奧羽球等九個項目。雲林縣上次參加107年全國身心障礙國民運動會，縣代表隊一共拿下14金15銀13銅的亮眼成績。

雲林縣長張麗善表示，身障朋友比常人更加不便，在訓練過程中，選手必須克服的困難是一般人所無法想像的，不只需要堅定的決心，更要有堅強的毅力。今天雲林縣的生命鬥士將代表參加全國運動競技的盛會，希望每一位選手都秉持運動家的精神，全力以赴，在比賽場上有最好的發揮。

雲林縣長張麗善也為大家加油打氣，希望所有的朋友，不論是今天代表縣內去參加全國賽事的選手，還是其他朋友們，大家一起走出戶外，迎向陽光，藉由規律的運動，養成習慣，以維持身體健康、提升生活品質，豐富生命的自我實現。期許以堅忍的毅力，用陽光般的勇氣，超越障礙，發揮自我的無限潛能，為社會帶來正向教育的力量。

▲雲林縣長張麗善也為大家加油打氣，期許選手們以堅忍的毅力，用陽光般的勇氣，超越障礙，發揮自我的無限潛能，為社會帶來正向教育的力量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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