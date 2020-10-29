迎接高麗菜盛產　雲林縣長張麗善大啖火鍋推廣

▲冬季為高麗菜盛產期，雲林縣府推廣當季高麗菜，鼓勵民眾及業者多加選購雲林良品高麗菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是高麗菜主要產區之一，冬季為高麗菜盛產期，火鍋、羊肉爐、薑母鴨等搭配高例菜讓湯頭更鮮甜，為推廣國人多加食用當季高麗菜，雲林縣政府今(29)日特別舉辦「好鍋配好菜-高麗菜行銷記者會」廣邀鍋品業者使用當季新鮮的高麗菜搭配火鍋，鼓勵民眾及業者多加選購雲林良品高麗菜。

記者會現場請來芸彰牧場台灣牛肉專賣店、番那疆火鍋店、阿官火鍋等鍋品業者與西螺鎮農會帶來各種高麗菜料理，現場也邀請生產高麗菜的合作社場及青農到場，期望透過推廣記者會搭起生產端及業者端媒合的橋樑。

雲林縣長張麗善表示，除了將在11月15號舉辦滷肉飯節活動，邀請全國鄉親一起來品嚐雲林縣的神級滷肉飯，也會在現場推廣行銷雲林的高麗菜；並輔導縣內主要產地農會及農民團體辦理企業團購，再搭配雲林良品電商平台推廣，讓消費者可以輕鬆買到吃到最新鮮的雲林高麗菜。

西螺農會總幹事廖錦富指出，高麗菜富含維生素及膳食纖維，適合所有年齡層民眾食用，不論烹煮、涼拌或醃漬等料理方式皆美味可口，更是冬季火鍋必備，國人最經典的古早味就是「高麗菜封肉」，整顆高麗菜下鍋封熟再放上炒過滷好的豬肉，透過西螺醬油提出鮮甜高麗菜美味搭配Ｑ彈嫩肉口感，絕對是下飯又營養。

▲西螺鎮農會帶來各種高麗菜料理，其中「高麗菜封肉」是國人最經典的古早味。（圖／記者蔡佩旻攝）





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