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雲林新增一例境外移入新冠肺炎　入境即住集中檢疫所未涉足縣內

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▲確診14案例中，雲林縣疫情新增1個案，該名新增個案入境即入住集中檢疫所，未涉足本縣，亦無本縣相關接觸者。（圖／雲林縣政府提供）

▲確診14案例中，雲林縣疫情新增1個案，該名新增個案入境即入住集中檢疫所，未涉足本縣，亦無本縣相關接觸者。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

據中央流行疫情指揮中心及雲林縣衛生局統計資料，截至今(27)日下午2時為止，全台嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情新增確診14人、累計確診639人、累計死亡7人、解除隔離555人。雲林縣疫情新增1個案、累計確診數9人、解除隔離數6人，該名新增個案入境即入住集中檢疫所，未涉足雲林縣轄，亦無本縣相關接觸者。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增14例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，其中13例自印尼入境(案627至639)，1例自美國入境(案640)。根據指揮中心表示，自印尼入境之13例個案均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案627於11月11日入境外，其餘12人均於11月12日入境(與先前公布案607同班機)。

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13名確診個案中，案632曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀；13人於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此尚無須匡列接觸者。

案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作，前次自臺灣出境日期為2019年9月，11月20日返臺探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

雲林縣長張麗善提醒民眾，民眾秋冬寒流將至，12月1日起秋冬防疫專案啟動，出入八大類場所(醫療照護、大眾運輸、宗教祭祀、教育學習、觀展觀賽、洽公機關、生活消費、休閒娛樂)務必戴口罩，未配戴口罩經勸導不聽者裁罰新台幣3千元以上至1萬5千元以下罰鍰。勤洗手，保持社交距離，維護自身及家人的健康。

▲確診14案例中，雲林縣疫情新增1個案，該名新增個案入境即入住集中檢疫所，未涉足本縣，亦無本縣相關接觸者。（圖／雲林縣政府提供）

▲確診14案例中，雲林縣疫情新增1個案，該名新增個案入境即入住集中檢疫所，未涉足本縣，亦無本縣相關接觸者。（圖／雲林縣政府提供）

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